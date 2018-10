Starbucks Bermitra dengan Lovepink

STARBUCKS kembali mengadakan kampanye Pinkvoice setelah tahun lalu mengadakan kegiatan serupa di bulan Oktober. Lovepink merupakan kampanye yang mendorong semua orang untuk menyuarakan kesadaran akan kanker payudara. Bekerjasama dengan Lovepink yaitu yayasan daya raya Indonesia. Tahun ini Pinkvoice mengusung tema 'Chat That Matter' - Talk About It, Share It, and Save More yang berarti mengajak semua pihak untuk menyisipkan dan saling berbagi informasi mengenai fakta dan tindakan pencegahan seputar kanker payudara dalam kehidupan sehari-hari.



Menurut data dari Badan Kesehatan Dunia (WHO), saat ini 1 dari 8 persen perempuan beresiko terkena kanker payudara. Di Indonesia jumlah pasien yang datang memeriksakan diri ke rumah sakit semakin muda (sekitar 25-35 tahun) dan sebagian besar sudah pada stadium lanjut. Merujuk pada Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 2010, jumlah pasien kanker payudara sebanyak 21.014 (28,7%) dan berdasarkan data dari Rumah Sakit Kanker Dharmais, sebagai rumah sakir rujukan nasional, jumlah pasien rawat jalan dan inap sebanyak 40% merupakan pasien pengidap kanker payudara. Hal ini menunjukkan kanker payudara telah menjadi kasus kematian tertinggi di Indonesia.

Shanti Persada selaku founder dari Lovepink dan juga seorang pejuang kanker payudara menambahka. "Menyuarakan kepedulian pada kanker payudara melalui media sosial ataupun menjadikan ini topik kecil di setiap percakapan terutama anak muda sangat membantu menyebarkan informasi kepedulian pada kanker payudara."

Starbuck pun merilis tiga minuman spesial Oktober dimana sebagian hasil penjualannya akan disumbangkan ke Lovepink untuk keberlanjutan misi sosialisasi deteksi dini kanker payudara pada masyarakat luas. Ketiga minuman pink tersebut adalah strawberry cold foam iced espresso, iced pink macchiato, dan fantasia yogurt frappuccino.

"Kami percaya bahwa brand Starbucks merupakan bagian besar dari masyarakat. Oleh karenanya, kami terpanggil untuk menyampaikan pesan pentung untuk meningkatkan kesadaran tentang kanker payudara, sebuah masalah serius yang memerlukan perhatian lebih dari masyarakat. Starbucks merupakan tempat untuk berkumpul, saling bercerita dan harapan kami ketika sedang menikmati minuman 'pink' ini, mereka akan 'think pink' mendorong percakapan dan saling berbagi kepada sesama seputar isu kesehatan ini untuk menyelamatkan orang lebih banyak," ungkap Liryawati selaku Chief Marketing Officer Starbucks Indonesia.

Dia melanjutkan, "Pinkvoice merupakan bagian dari komitmen Starbucks yang berkelanjutan untuk berkontribusi aktif terhadap isu besar di masyarakat. Dengan adanya berbagai kegiatan pinkvoice mulai dari pink talk, pink zumba, dan pink truk. Kami berharap outcome yang dihasilkan dari inisiatif ini dapat menjadi perubahan positif bagi seluruh masyarakat," lanjut Liryawati. (M-4)