Lima Kisah Unik dari Desi Anwar

PRESENTER dan jurnalis kenamaan Desi Anwar menulis buku yang turut menghadirkan beberapa kisah perjalanan kehidupannya berjudul Growing Pains. Dia banyak menuturkan tentang memaknai kebahagiaan, mencari identitas diri menyikapi kehilangan dan banyak hal lain yang dituturkannya mengalir sekaligus rinci. Pembaca diajak untuk berfantasi, membayangkan berapa di tempat dan kejadian yang sama dengan apa yang dituturkan.

Dalam buku berbahasa Inggris itu penulis membaginya dalam lima bagian panjang, yakni A Million Pieces, The Story of Delia, Perfect Loves, dan The Good Mother. Growing Pains merupakan bagian ketiga dalam novel.

Lima cerita berbeda itu menawarkan banyak hal. Luka dan suka duka seolah merupakan bagian dari soal tumbuh menjadi dewasa. Dia juga menuturkan tentang emosi, ego, dan hubungan antarmanusia. Intinya setiap cerita ialah unik. Termasuk kisah May dalam The Good Mother. May yang merasa dirinya diperlakukan berbeda oleh sang ibu, tetapi ternyata setelah dewasa ia mengetahui apa yang menjadi tujuannya.

Judul: Growing Pains: Five Stories, Five Lives

Penerbit: Gramedia Pustaka Utama

Penulis: Desi Anwar

Jumlah halaman: 315 halaman

Bahasa: Inggris