BCA Gelar IKF VII Sebagai Komitmen Dukungan Transformasi Digital

PEMERINTAH memiliki visi untuk menempatkan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 dengan memberikan segudang manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen.

Optimisme tersebut didasari karena potensi infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mencakup sekitar 90% dari populasi dengan lebih dari 126% tingkat penetrasi mobile. Selain itu, tingkat pengguna internet juga telah mencapai 51,8% dari total penduduk Indonesia.

Dalam forum Kafe BCA 9 yang diadakan di Breakout Area Menara BCA pada akhir September silam, Komisaris Independen BCA Cyrillus Harinowo mengatakan perkembangan teknologi dan era digitalisasi mendorong sektor ekonomi untuk siap beradaptasi, termasuk industri perbankan.

Masyarakat yang tersebar di 17 ribu pulau di Indonesia berkesempatan untuk mengakses ekonomi digital secara merata. Sehingga, ekonomi digital berpotensi untuk terus bertumbuh di Indonesia.

Turut hadir dalam forum Kafe BCA 9 sebagai pembicara, Executive Vice President Learning and Development BCA Lena Setiawati, Pakar Teknologi Informasi Onno W. Purbo, dan Head of Jakarta Smart City, Jakarta Provincial Government Setiaji.

“Transformasi digital yang belakangan dianut oleh perusahaan-perusahaan besar, juga turut menggairahkan generasi millennials untuk berpacu dan berlomba dalam ide, inisiatif, inovasi, dan kreativitas untuk memanfaatkan perkembangan teknologi saat ini untuk menjadi entrepreneur. Dengan motivasi ini, BCA menggelar Indonesia Knowledge Forum (IKF) VII untuk memicu tumbuhnya kreativitas dan inovasi melalui transformasi digital secara berkesinambungan demi tercapainya Indonesia sebagai negara maju,” tukas Lena Setiawati.

Cyrillus menguraikan, dari sisi perbankan, BCA menyadari bahwa inovasi berbasis teknologi mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui layanan keuangan yang mudah, cepat sekaligus murah. Oleh karena itu, BCA senantiasa melakukan berbagai inovasi dalam rangka meluncurkan berbagai solusi maupun layanan perbankan berbasis digital yang memberikan kemudahan pelayanan dan transaksi kepada nasabah.

Seiring dengan kebiasaan generasi muda di berbagai platform aplikasi chatting, BCA memiliki VIRA, Virtual Assistant di layanan Chat Banking BCA yang dapat diakses melalui beberapa aplikasi chat popular; Facebook Messenger, LINE, Kaskus Chat, dan Google Assistant.

VIRA dapat membantu mengetahui informasi dan promosi seputar BCA kepada pengguna aplikasi chat dan dapat diakses kapan pun dan di mana pun untuk mengetahui informasi ataupun ragam promosi BCA.

“Oleh karena itu, BCA ingin turut menggerakkan ekonomi digital di Indonesia dengan mengangkat tema ‘Fostering Innovation and Creating Value Through Digital Transformation’ dalam pelaksanaan IKF VII. Dalam pelaksanaan Pesta Akbar Pengetahuan yang diharapkan menjadi One Stop Knowledge Solution ini, BCA akan menghadirkan serangkaian ekspo dan eksibisi pengetahuan dan teknologi terpilih, sehingga masyarakat lebih aware dengan perkembangan teknologi saat ini,” jelas Cyrillus.

IKF VII yang diselenggarakan pada 9-10 Oktober 2018 di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, ini direncanakan akan dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi hadir sebagai keynote speaker.

Selama dua hari, sebanyak kurang lebih 17 pembicara yang kompeten di bidangnya akan turut berpartisipasi untuk berbagi ilmu, pengalaman serta inspirasi dalam mengembangkan dunia bisnis berbasis digital.

Di antaranya Setiaji dari Jakarta Smart City, Handry Satriago (GE Indonesia), Noni Purnomo (Blue Bird), Eunice Sari (UX Indonesia), Bill Zeng (CISCO), Husein Samy (IBM Indonesia), dan Agus Nurudin Nielsen.

Pendaftaran dapat dilakukan via www.bcalearningservice.com. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi BCA Learning Service 021 2556 3000 ext. 35612/35611/35607/35679 atau melalui email bca_learningservice@bca.co.id. (X10-25)