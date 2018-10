Melantai di Pasar Modal, Cottonindo Ariesta Perluas Kapasitas Produksi

PT Cottonindo Ariesta Tbk melepas 268.000.000 lembar saham atau sebesar 34,9% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelepasan saham ke publik (initial public offering/IPO). Dengan harga pelaksanaan sebesar Rp168, perseroan mampu meraih dana Rp45,02 miliar dari IPO.

Secara bersamaan, perusahaan juga menerbitkan sebanyak 67.000.000 waran seri I yang menyertai saham baru perusahaan atau sebanyak 13,40% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat penyertaan pendaftaran dalam rangka IPO tersebut.

Sekretaris Perusahaan Cottonindo, Ariesta Johan Kurniawan, mengatakan dana raupan ini akan digunakan untuk ekspansi dengan membeli lahan dan alat produksi. Dengan begitu mereka dapat meningkatkan kapasitas produksinya.

Saat ini perusahaan memiliki di Subang yang mereka dan terlah terbangun lima bangunan pabrik di desa Cipendey Subang dengan masing-masing fungsi. Kapasitas utilitas pabrik yang tersedia pun telah hampir 100%. Maka mereka membutuhkan ekspansi agar bisa memenuhi permintaan produksi.

“Dana dari IPO akan dipakai untuk membeli tanah di desa Kalijati dan Purwadadi Subang, rencananya dibangun pabrik kedua dari perusahaan, dengan luas 5 hektar, dengan nilai Rp 30 miliar,” ujarnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (5/10).

Saat ini perusahaan bertumpu pada tiga industri kapas, yaitu produksi kapas untuk kosmetik dan cotton bud, kapas untk penggunaan kesehatan, dan kapas untuk penggunaan industri.

Direktur Produksi Perusahaan Cottonindo Ariesta, Albert Yan Katili, mengatakan kapasitas produksi sekarang sebesar 115 ton kapas per bulan, dengan penggunaan 100-105 ton per bulan. Setelah pembelian pabrik baru dan investasi mesin-mesin baru, target produksi dalam tiga tahun ke depan di 245 ton per bulan.

Beberapa produksi juga akan ditingkatkan. Produksi untuk industri, kata Albert, hampir seluruhnya, yang dijual langsung ke customer ekspor dan lokal sekitar 15-20 ton. Penjualan untuk kebutuhan medis saat ini hanya 5-10 ton, sisa produksinya menyasar pasar kapas kecantikan dan cotton bud 75-80 ton.

Untuk ekspor industri dengan bahan setengah jadi, negara tujuannnya antara lain Filipina, Myanmar, Taiwan, Vietnam, Australia, dan Thailand.

“Rencana ke depan kami akan tingkatkan kapasitas sebesar 50%, dengan rincian kepada sektor medical menjadi 20 ton dan facial menjadi 150 ton. Kendala saat ini di medikal kami tidak bisa ekspansi karena kapasitas sudah mentok,” tukas Albert. (OL-3)