Chris Evans Mundur dari Avengers

SETELAH memerankan tokoh Captain America selama hampir sewindu, Chris Evans mengumumkan undur diri. Hal itu diungkapkan The Hollywood Reporter, Kamis (4/10).

Melalui cuitan Twitter resminya, Evans menyatakan gantung perisai.

"Secara resmi selesai di Avengers 4. Ini adalah hari yang emosional. Memerankan tokoh hampir 8 tahun adalah suatu kehormatan. Terima kasih atas memorinya saya ucapkan bagi orang-orang yang ada di balik layar, dan penonton. Saya luar biasa berterima kasih," cicit Evans.

Aktor itu sebelumnya menyinggung tentang karakter Captain America dalam profil-nya di The New York Times yang mengutip pernyataannya;

"Anda ingin turun dari kereta sebelum mereka mendorong Anda.," ungkapnya.

Evans pertama kali memainkan Steve Rogers alias Captain America di film Captain America: The First Avenger (2011).

Selanjutnya ada The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), dan Avengers: Infinity War (2018), serta cameo di sejumlah film Marvel lainnya.

Ada curahan reaksi terhadap cuitan Evans itu, yang paling menyedihkan, bahkan dari para aktor pemeran superhero lainnya.

"Saya tidak menangis. Saya menangis. Ada perbedaan," cuit Ryan Reynolds.

"Apa yang kau lakukan kawan? Selamat sudah sukses menghidupkan karakter yang ikonik. Teruslah bertahan," cuit Dwayne "The Rock" Johnson.

Marvel mengkasting Evans pada Maret 2010 saat ketidakjelasan apakah penggemar akan menerima aktor yang sudah bermain sebagai Johnny Storm di film "Fantastic Four" pada 2005 dan 2007.

Evans sendiri awalnya tidak yakin apakah ia akan menerima peran setelah Marvel menawarkan kepadanya. Tetapi, akhirnya ia melakukannya, mengalahkan bintang-bintang seperti John Krasinski, Garrett Hedlund, Michael Cassidy, Patrick Flueger, Scott Porter, Wilson Bethel, Mike Vogel, dan Chace Crawford.

THR melaporkan pada saat itu ada kekhawatiran Evans tidak akan menerima karena alasan lain: Dia sudah menandatangani kontrak dengan komedi romantis bersama Anna Faris "What Your Number?", yang dijadwalkan untuk syuting pada saat yang sama dengan The First Avenger.

Evans akhirnya mengerjakan kedua film itu dan Kevin Feige dari Marvel pernah mengatakan bahwa ibu Evans-lah yang meyakinkan dia untuk mengambil peran.

Setelah Evans pensiun, kemungkinan Captain America yang lain akan bangkit di Alam Semesta Sinematik Marvel.

Dalam komik, Steve Rogers telah digantikan karakter yang ada di MCU seperti Bucky Barnes, alias Winter Soldier (Sebastian Stan), dan Sam Wilson, alias Falcon (Anthony Mackie).

Penampilan terakhir Evans sebagai Captain America akan ada di Avengers 4 yang saat ini belum diberi judul. Avengers 4 tayang 3 Mei 2019. (OL-2)