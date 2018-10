Narnia Diadaptasi ke Film dan Serial Netflix

NETFLIX menyiapkan proyek film dan serial terbaru berdasarkan seluruh novel klasik The Chronicles of Narnia karya CS Lewis. Proyek ini menjadi kali pertama hak adaptasi ketujuh episode novel Narnia dimiliki perusahaan yang sama.

Menurut keterangan resmi dari The CS Lewis Company, mereka telah meneken kontrak kerja sama sekian tahun dengan Netflix. Platform streaming raksasa ini akan mengembangkan semesta kisah Narnia ke sejumlah judul serial dan film.

"Kisah Chronicles of Narnia tercinta dari CS Lewis telah beresonansi dengan sekian generasi pembaca di seluruh dunia. Para keluarga telah jatuh cinta pada karakter seperti Aslan dan seluruh dunia Narnia, dan kami sangat senang akan menajdi rumah mereka selama sekian tahun ke depan," kata bos konten Netflix Ted Sarandos.

Mark Gordon (Entertainment One) akan menjadi produser eksekutif untuk serial dan produser untuk film bersama Douglas Gresham dan Vincent Sieber. Douglas dan Vincent adalah produser film-film adaptasi Narnia sebelumnya.

"Senang rasanya tahu bahwa orang-orang dari seluruh dunia sedang menanti untuk menyimak dunia Narnia lebih jauh, dan bahwa kemajuan produksi dan teknologi distribusi mampu membuat kami membuat petualangan Narnia hidup di seluruh dunia," kata Douglas. Douglas adalah salah satu anak tiri CS Lewis.

Novel seri Narnia terbit pertama antara 1950 hingga 1956 dan terhitung sebagai karya sastra klasik bagi anak-anak di barat. Novel ini sudah terjual lebih dari 100 juta eksemplar dan diterjemahkan ke 47 bahasa.

Kisahnya juga telah diadaptasi ke berbagai medium, meliputi teater, drama radio, gim, serial, serta film.

Film adaptasi terakhir adalah The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader dari 20th Century Fox yang dirilis pada 2010. Film ini diangkat dari novel ketiga.

Sementara itu, platform streaming Amazon juga sedang menyiapkan proyek serial adaptasi atas novel klasik The Lord of the Rings. (Medcom/OL-2)