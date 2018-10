Wapres Bahas Peningkatan Hubungan Bilateral dengan Selandia Baru

WAKIL Presiden Jusuf Kalla hari ini menerima kunjungan Deputy Prime Minister and Foreign Minister of New Zealand Winston Peters di Istana Wakil Presiden, di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas berbagai hal terkait upaya peningkatan hubungan bilateral antarkedua negara. Hingga saat ini, kerja sama antara kedua negara telah berlangsung baik di berbagai bidang dan diharapkan terus berkembang di masa depan.

"Saya berharap kerjasama antara Indonesia dan Selandia Baru semakin meningkat, bekerja sama baik di sektor swasta maupun nonswasta,” tutur Kalla di Istana Wapres di Jakarta, Kamis (4/10).

Keduanya juga berbincang terkait situasi ekonomi dunia terus berubah dan banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat dan China yang saat ini berperan penting dalam situasi perekonomian dunia.

Dalam kesempatan tersebut, Winston menyempatkan diri menyampaikan simpatinya atas bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Indonesia dan siap apabila Indonesia membutuhkan bantuan dari Selandia Baru.

Berkaitan dengan hal tersebut Jusuf Kalla menjelaskan bahwa akan membutuhkan waktu untuk mengembalikan daerah yang terkena bencana agar dapat kembali seperti sedia kala. Namun Pemerintah secara berkelanjutan akan melakukan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun kembali daerah yang terdampak bencana dalam jangka waktu 2 tahun.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Selandia Baru atas dukungannya selama ini atas Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan atas wilayah Indonesia.

“Kami memberi perhatian besar kepada Papua dan kami berharap negara-negara lain dapat menghormati integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia”, ucapnya.

Menanggapi hal tersebut Winston menegaskan akan terus mendukung Indonesia dan menghormati kedaulatan wilayah Indonesia.

Turut hadir mendampini Winston diantaranya New Zealand Ambassador to Indonesia Trevor Matheson, Private Secretary to Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs Peter Bruce Bennent Kemp, dan Second Secretary, Trade and Economic Elspeth Davidson.

Sementara pada pertemuan tersebut Jusuf Kalla di dampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Kepala Sekretariat Wakil Presiden Mohamad Oemar, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto, dan Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi. (OL-1)