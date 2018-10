Ekonomi Indonesia Tahan Krisis Dibanding 1997-1998

BANK Indonesia (BI) bekerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) meluncurkan buku berjudul Realizing Indonesia's Economic Potential. Buku tersebut menceritakan tentang kemajuan Indonesia dalam berbagai aspek selama 2 dekade ini.

"Buku ini menceritakan bagaimana Indonesia lebih mempunyai ketahanan dibandingkan krisis pada 1997-1998," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat memberikan sambutan dalam peluncuran buku Realizing Indonesia's Economic Potential di Ruang Serbaguna Gedung B Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (4/10).

Dalam 20 tahun terakhir ini, kata Perry, Indonesia terus dihadapkan pada tekanan ekonomi global. Dalam kurun waktu itu pula, Indonesia terus melakukan perbaikan kebijakan mulai di sektor perbankan hingga dalam rangka memperkuat fundamental ekonominya.

Selain itu, sambung Perry, buku tersebut juga menunjukkan bagaimana Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar. Apalagi, saat ini Indonesia tengah melakukan pembangunan infrastruktur, meningkatkan sumber daya manusia dan perbaikan sektor lainnya. Dengan begitu, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa meningkat menjadi 6,5%.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa buku tersebut juga menyajikan rekomendasi kebijakan bagi Indonesia agar mampu menjaga ketahanan ekonominya, antara lain melanjutkan pembangunan infrastruktur dan terus melakukan perbaikan baik di sektor fiskal maupun pajak.

Turut hadir dalam peluncuran buku tersebut, Mission Chief for Indonesia and Book Editor IMF Luis Breuer, Deputi Gubernur Bank Indonesia Mirza Adityaswara, Kepala BKF Suahasil Nazara, Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Raden Pardede, dan Director of the Asia and Pacific Department at the IMF Changyong Rhee. (OL-3)