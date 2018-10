Inggris Tuding Intelijen Rusia Lakukan Serangan Siber

MENTERI Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt menuduh Badan Intelijen Militer Rusia (GRU) melakukan kampanye serangan siber dengan sembarangan dan sembrono. Targetnya diduga kuat menyasar lembaga politik, duna usaha, media dan badan olahraga di seluruh dunia.

Badan Keamanan Siber Nasional Inggris (NCSC) mengidentifikasi operasi yang dijalankan intelijen militer Rusia, memiliki peranan dalam berbagai serangan komputer high-profile.

Sebelumnya banyak bukti yang menunjukkan keterlibatan GRU. Di antaranya serangan ransomware "BadRabbit" pada 2017, yang menargetkan Bandara Internasional Ukraina, media Rusia, hingga Lembaga Anti Doping Dunia di Swiss.

"Pola perilaku ini mencerminkan keinginan mereka menjalankan operasi tanpa mematuhi ketentuan hukum internasional atau norma yang ditetapkan. Operasi mereka seolah tidak mempertimbangkan konsekuensi. Pesan kami jelas, bersama dengan sekutu, kami akan menindaklanjuti sikap GRU yang merusak stabilitas global," ujar Hunt dalam pernyataan resmi.

NCSC mempunyai keyakini tinggi terhadap keterlibatan GRU dalam serangan ransomware 2017. Operasi GRU disinyalir pernah menargetkan Partai Demokrat dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada 2016 lalu. Pemerintah Inggris mendesak Kremlin menghentikan serangan siber.

Kementerian Luar Negeri Inggris menggambarkan pelanggaran tersebut mendapat sorotan tajam di mata hukum internasional, serta merugikan ekonomi nasional hingga jutaan poundsterling.

"Serangan siber tidak sesuai dengan kepentingan keamanan nasional, malah berdampak buruk pada aktivitas masyarakat global. Tindakan GRU sungguh sembrono dan tidak pandang bulu. Mereka mencoba melemahkan dan mencampuri urusan politik negara lain. Mereka bahkan mau mengganggu perusahaan dan masyarakat Rusia," imbuh Hunt.

NSCS mengidentifikasi sejumlah peretas afiliasi GRU, memasukkan sebuah entitas dengan beragam sebutan, yakni "APT28", "Pawn Storm", "Sandworm", "Fancy Bear" dan "Sofacy Group".

Sebelumnya, Departemen Kehakiman AS juga menuding GRU menggencarkan banyak operasi peretasan di Negeri Paman Sam. GRU ditengarai menargetkan berbagai lapis kepentingan, seperti partai politik AS dan sejumlah situs lembaga think tank yang fokus terhadap sektor infrastruktur utama.

"Kegiatan GRU sudah jauh melampaui spionase dalam masa damai pada umumnya. Dengan melancarkan operasi yang mengganggu serta mengancam kehidupan masyarakat, mereka sudah mengaburkan batas antara perang dan perdamaian," pungkas Deputi Direktur Jenderal Royal United Services Institute (RUSI) Malcolm Chalmers. (AFP/OL-3)