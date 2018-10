Registry Golf Tournament Siapkan Hadiah Mobil Mewah 

SEDERET mobil mewah seperti Audi Q7, BMW X1 Dynamic, dan BMW Motorrad akan menjadi milik peserta yang mampu melakukan hole in one dalam ajang Registry Golf Cup Tournament 2018.

Ratusan kaum eksekutif, pejabat pemerintahan, kaum sosialita, dan sejumlah duta besar dari negara sahabat akan ikut ambil bagian dalam ajang turnamen yang diselenggarakan Registry Event Management di Royale Jakarta Golf Club, Makasar, Jakarta Timur, 10 Oktober mendatang.

Menurut Setiawan Sudjie, Event Director Registry Event, turnamen ini diselenggarakan untuk mempererat silaturahmi antar komunitas penyuka golf dari kalangan eksekutif.

"Turnamen ini akan diikuti 144 peserta," ujar Setiawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/10). Turnamen ini nantinya akan memakai 18 lubang dan menggunakan format strokeplay perorangan dengan metode system handicap 36.

Selain itu, beberapa kategori trofi yang akan diperebutkan, seperti The Longest Drive, Closest to The Pin, Closest to The Line, Best Net Overall, dan Best Gross Overall.

Berbagai perusahan ternama dari dalam dan luar negeri turut menjadi sponsor dalam acara tersebut.

"Tahun ini cukup banyak perusahan dari dalam dan luar negeri yang menjadi sponsor kami, seperti BMW, Audi, Turkish Airline, dan beberapa perusahan perbankan," tambah Account Executive Event Registry Golf Tournament 2018, Michael Cristopher. (RO/O-2)