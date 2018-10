Rombongan Jelajah Nusantara Honda CR-V Turbo Singgahi Lampung

SEJAK memulai perjalanan dari Banda Aceh, perjalanan Honda CR-V Turbo yang dilakukan bersama dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam ‘Jelajah Nusantara bersama All New Honda CR-V Turbo’ telah menempuh jarak sejauh 3.623 km.

Perjalanan yang dimulai pada 7 September itu telah melalui beberapa provinsi, di antaranya Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Pada Selasa (2/10), rombongan memasuki Bandar Lampung, Lampung.

Dari Bandar Lampung, rombongan ‘Jelajah Nusantara bersama All New Honda CR-V Turbo’ akan kembali melanjutkan perjalanan melintasi 34 provinsi, 514 kota, dan lebih dari 74 ribu desa dari Sumatra hingga Papua. Menurut rencana, perjalanan ini akan menempuh jarak sekitar 21 ribu kilometer dalam 133 hari.

Marketing & After Sales Service Director PT Honda Prospect Motor Jonfis Fandy mengatakan, Indonesia memiliki potensi daerah dan wisata yang tersebar di seluruh Nusantara. Karena itu, HPM mendukung perjalanan ini dengan menyediakan All New Honda CR-V Turbo yang tangguh di berbagai kondisi jalan, tapi tetap memberikan kenyamanan bagi penumpangnya.