Tiga Model Baru Mercedes Benz Meluncur di Ibu Kota

PT Mercedes Benz Distribution Indonesia akan meluncurkan tiga produk premium baru untuk pasar Indonesia, pada akhir pekan ini. Peluncuran the new Mercedes Benz A-Class yang kompak, CLS coupe dengan empat pintu, dan large size MPV V 260 tersebut akan dihelat di Star Arena, Senayan City, Jakarta, pada 5 sampai 7 Oktober mendatang.

“Kami merasa senang dapat mengumumkan the new A-Class yang telah ditunggu-tunggu selama ini. Dengan teknologi dan desain interiornya yang mutakhir, kami optimistis the new A-Class akan meraih kesuksesan," kata Presiden & CEO PT Mercedes Benz Distribution Indonesia, Roelof Lamberts, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, kemarin.

Mercedes Benz CLS generasi ketiga juga akan melakukan debutnya dengan 'melantai' di Star Arena. Serupa dengan model-model pendahulunya, the new CLS memancarkan gaya sporty penuh percaya diri, menjadikannya kendaraan emotif yang diklaim menawarkan kenyamanan jarak jauh dan akustik yang mengagumkan, serta teknologi yang mengesankan.

“Dengan diluncurkannya CLS di 2003, Mercedes Benz telah menciptakan segmen kendaraan baru yang untuk pertama kalinya memadukan keanggunan dan dinamisme sebuah coupe dengan kenyamanan dan beragam fungsi sebuah sedan. Melalui CLS generasi ketiga ini, Mercedes Benz semakin memperkuat aura dan karakter unik khas model yang menjadi trendsetter ini,” lanjut Lamberts.

Tidak kurang dari 11 kendaraan akan menyemarakkan Star Arena Mercedes Benz. Plus, terdapat 16 unit Mercedes Benz yang dapat dijajal para calon pelanggan yang penasaran.

Mercedes Benz telah merancang sebuah rute khusus di area Senayan City--ingat Jakarta Fashion Week?--yang memungkinkan para calon pelanggan untuk menguji coba sejumlah mobil Mercedes Benz sembari menikmati berbagai fitur cerdas dan keselamatan yang ditawarkan.

Adapun Mercedes Benz Star Arena akan dibuka mulai Jumat esok pukul 13.00 WIB dan pukul 10.00 WIB untuk Sabtu dan Minggu. "Perwakilan dari tim Product Expert kami akan selalu siap untuk menjelaskan beragam fitur dan teknologi tersebut secara lebih lengkap kepada pengunjung Mercedes Benz Star Arena," pungkas Lamberts.