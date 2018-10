Menkeu: Indonesia Mapan dengan Kondisi Politik Tanah Air

MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menekankan tidak ada alasan untuk investor waspada atau watch and see di tengah tahun politik.

Menurutnya Indonesia sudah mapan dengan kondisi perpolitikan Tanah Air sehingga diyakini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam kegiatan ekonomi dalam negeri. Terlebih, partai-partai dan kedua kandidat presiden serta wakil presiden memiliki dukungan dalam majunya perekonomian nasional.

"Indonesia tidak perlu watch and see karena less relevan," ucap Sri Mulyani dalam acara UOB Economic Outlook 2019, di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (3/10).

Saat ini, kata Sri Mulyani, tidak ada yang perlu ditakutkan dan dikhawatirkan dengan tahun politik dalam negeri. Banyak dirinya menilai Indonesia sudah cukup dewasa menyambut pesta demokrasi.

"Saya kira, kita sudah mature enough democracy," kata dia.

Lebih lanjut, mantan direktur Bank Dunia itu mengakui yang menjadi perbincangan di tengah tahun politik adalah permasalahan utang. Menurutnya hal tersebut tidak menjadi soal lantaran menjadikan koreksi bagi Indonesia kedepannya.

"It's good artinya ada self correction. Ada semacam resistance defisit financing itu membuat confident Indonesia jauh lebih kuat," ungkap dia. (Medcom/OL-3)