Rekomendasi Makan Siang: Menu Korea Otentik di The Westin

PENGGEMAR kuliner Negeri Gingseng tentunya sudah tidak asing dengan Kimchi, Bibimbap, maupun Gimbap. Korea Selatan memang tidak hanya terkenal dengan budaya Popnya, melainkan juga aneka makanannya.

Jika Anda mencari makanan otentik Korea Selatan, Anda dapat berkunjung ke Korean Feast yang berada di restoran Seasonal Tastes yang berada di hotel The Westi Jakarta. Mulai dari 4 Oktober sampai 14 Oktober aneka makanan khas Korea Selatan disajikan dan diracik langsung oleh seorang chef profesional dari hotel Sheraton Grand Incheon, yaitu chef Jeong Woo Heo yang juga akan berkolaborasi dengan chef Denny Boy Gunawan selaku Executive Sous Chef The Westin Jakarta.

Korean Feast tersebut diadakan dalam rangka menyambut musim gugur di Korea Selatan. Menu-menu andalan yang akan diracik khusus oleh chef Jeong Woo Heo diantaranya adalah Seaweed Soup with Beef (sup rumput laut dengan daging), Braised Mackerel (ikan makarel yang diberi bumbu pedas dimasak dengan lobak), Seasoned Spinach and raddish (bayam dan lobak yang dibumbui, dan lain sebagainya.

Saat Media Indonesia mencicipi aneka hidangan racikan chef Jeong Woo Heo (1/10) dapat dibilang cukup mengejutkan, baik dari segi rasa maupun tampilannya. Makanan disajikan dalam mangkuk-mangkuk kecil berjumlah 6 buah dimana setiap mangkuk berisikan makanan berbeda untuk setiap orang.

Di mangkuk-mangkuk tersebut ada sup rumput laut, seasoned sinach and radish, nasi putih, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu setiap orang pun mendapatkan sepiring makanan utama serta seporsi kimchi.

"Jadi kalau untuk makanan Korea tradisional, mereka selalu makan dengan banyak side dishes (makanan pendamping). Main coursenya bisa cuma satu tapi makanan pendampingnya bisa 6, 8 atau 10, bahkan lebih, itu adalah standar makan orang Korea seperti itu. Side dishesnya sendiri tidak hanya berupa sayuran tapi juga bisa berupa sup, salad, gorengan juga, kepiting, udang, dan lain-lain tapi yang wajib adalah kimchi," jelas Executive Sous Chef The Westin Jakarta, Denny Boy Gunawan.

Hidangan utama yang dicoba Media Indonesia saat itu adalah Braised Mackerel. Rasa dari Braised Mackerelnya sendiri meskipun tampilannya berwarna merah namun rasanya cenderung manis dan tidak pedas. Ikannya sendiri lembut. Tidak hanya tampilan dan rasanya saja yang unik, ternyata cara memasaknya pun unik. "Ikan makarel ini dimasak dengan cara stew (rebus). Jadi kita buat sausnya dulu untuk memasak ikan itu. Bahan sausnya sendiri ada bawang putih, bawang bombay, korean chili powder, korean chili paste, mirin, corn syrup, dan soya sauce. Setelah saus jadi dicampur dengan ikan makerel ditaruh dan didiamkan selama 15 menit maka ikan pun akan matang dengan sendirinya. Jadi makanan Korea ini prosesnya sebagian besar simple dan waktu yang diperlukan untuk masak tidak lama," jelas Chef Denny.

Untuk menikmati sajian otentik Korea Selatan tersebut, Anda cukup merogoh kocek Rp 388.000++ untuk makan siang hari kerja sedangkan untuk makan malam Rp 408.000++. Sementara hrga makan siang maupun malam pada akhir pekan Rp 438.000++. Harga tersebut sudah termasuk minuman ringan, bir, dan flavored ice tea. (M-2)