John Legend Rilis Album Natal

MENJELANG perayaan Natal dan Tahun Baru, musisi John Legend merilis album Natal A Legendary Christmas. Ini adalah album natal perdana John Legend yang akan dirilis sekaligus dipromosikan mulai akhir Oktober ini.

Album itu dirilis 26 Oktober 2018 melalui label rekaman Columbia.

Pelantun Ordinary People itu bekerja sama dengan produser eksekutif Raphael Saadiq untuk 14 nomor lagu. Legend ikut menggandeng musisi Stevie Wonder yang bermain harmonika dalam lagu pembuka What Christmas Means to Me.

Promo album akan dilakukan mulai 15 November di Florida dan berakhir pada 30 Desember di San Diego. Sebanyak 25 kota yang disambangi masih di sekitar Amerika Serikat.

Artwork untuk album A Legendary Christmas juga telah dirilis. Tampak wajah Legend dengan dasi berpita hitam dan mengenakan topi Santa Claus.

A Legendary Christmas menjadi album studio keenam John Legend.

Pemilik nama asli John Roger Stephens ini memulai debut album lewat Get Lifted (2004). Setelahnya dia melakukan berbagai kolaborasi dengan para musisi seperti Jay-Z, Alicia Keys, dan Kanye West.

Musisi R&B soul pop ini dikenal beberapa hit singel, salah satunya All of Me yang berhasil masuk dalam daftar Billboard Hot 100. (Medcom/OL-2)