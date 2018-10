16 Tim Ikuti Championship for Women

SETELAH mengikuti Asian Games 2018, tim nasional putri Indonesia menempati peringkat ke-77 FIFA pada Juni lalu. Untuk mendorong persepakbolaan putri Indonesia akan digelar AIA Championship for Women.

Turnamen sepak bola dengan kategori mini soccer dengan delapan pemain per tim yang bertajuk IAI Championship for Women akan digelar pada 1 Desember mendatang. Head of Brand and Communication PT AIA Financial Kathryn Monika Parapak mengatakan turnamen akan diikuti 16 tim.

"Dari turnamen tersebut, akan dipilih 16 pemain terbaik untuk dibentuk menjadi dua tim. Kedua tim tersebut akan bertanding di tingkat regional yang digelar di Bangkok, Thailand. Jika sukses menjadi finalis di Bangkok, tim putri Indonesia itu akan masuk babak final yang diselenggarakan di markas klub Tottenham Hotspur di London," ujar Kathryn.

Menanggapi AIA Champhionship for Women di Indonesia, International Development Coach Tottenham Hotspur, Anton Blackwood, mengatakan klub sepak bola Inggris Tottenham Hotspur menyambut baik dan mendukung AIA dalam upaya memajukan persepakbolaan perempuan di Asia.

Di sisi lain, pemain sepak bola putri timnas Indonesia, Zahra Musdalifah mengatakan menyambut baik pelaksaan turnamen sepak bola khusus wanita.