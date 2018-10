Madison Iseman Bintangi Sekuel Terbaru Annabelle

MADISON Iseman, salah satu bintang muda yang bermain dalam Jumanji: Welcome to the Jungle, berhasil mendapatkan peran utama dalam proyek film Annabelle terbaru. Aktris kelahiran Amerika Serikat, 14 Februari 1997 itu akan beradu akting dengan McKenna Grace, pemeran Tonya Harding muda dalam I,Tonya.

Dikutip dari Hollywood Reporter, Iseman akan membintangi sekuel ketiga dari seri film horor populer tersebut, yang merupakan spinoff dari The Conjuring.

Gaury Dauberman, yang pernah menulis naskah dua seri Annabelle

sebelumnya, kembali ditunjuk menjadi penyusun skenario untuk sekuel terbaru untuk film boneka setan tersebut dan akan menjalani debutnya sebagai sutradara.

Proyek Annabelle terbaru ini akan memulai syutingnya pada Oktober tahun ini dan jadwal pemutaran perdananya ditetapkan pada 3 Juli 2019 mendatang. Film Annabelle terbaru itu akan diproduseri oleh James Wan bersama Peter Safran, dan Michael Clear sebagai produser eksekutifnya.

Kisahnya akan kembali berfokus pada boneka setan Annabelle, kali ini boneka itu ditaruh oleh pasangan penyelidik paranormal Ed dan Lorraine Warren di sebuah lokasi yang mereka percaya dapat menghentikan sepak terjang Annabelle, yakni ruang artefak mereka.

Grace akan berperan sebagai putri Warren, sedangkan Iseman akan memainkan karakter seorang pengasuh, keduanya harus berhadapan dengan teror saat benda-benda yang tersimpan dalam ruang artefak hidup gara-gara dipicu kekuatan Annabelle.