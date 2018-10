Ekspor Sawit Bukukan Kenaikan Tertinggi

VOLUME ekspor minyak sawit (CPO, PKO dan turunannya), oleochemical dan biodiesel, sepanjang Agustus 2018, membukukan rekor tertinggi selama sejarah ekspor bulanan yakni mencapai 3,3 juta ton.

Secara rinci, penjualan ke pasar dunia untuk minyak sawit mencapai 2,99 juta ton atau terbesar sepanjang 2018. India menjadi negara dengan kontribusi pembelian terbesar mencapai 823 ribu ton.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengungkapkan tingginya permintaan sawit dari India dipicu perselisihan dagang antara India dan Amerika Serikat (AS). Sejak Juni, India menaikkan tarif bea masuk impor crude and refined products kedelai, bunga matahari, kacang tanah, dan rapeseed masing-masing 35% untuk refined products dan 45% untuk crude grades. Padahal, selama ini, ‘Negeri Bollywood’ itu merupakan pasar besar bagi produk minyak nabati AS, minyak kedelai.

“Dengan kebijakan proteksionisme itu, pasokan produk minyak nabati dari AS tersendat. Indonesia pun mengambil peluang untuk mengisi kekosongan minyak nabati di India,” ungkap Mukti melalui keterangan resminya, kemarin. (Pra/E-3)