Ekspor Sawit Catat Volume Tertinggi

VOLUME ekspor minyak sawit (CPO, PKO dan turunannya), oleochemical dan biodiesel, sepanjang Agustus 2018, membukukan rekor tertinggi sepanjang sejarah ekspor bulanan yakni mencapai 3,3 juta ton. Angka itu naik 2% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,22 juta ton.

Secara lebih rinci, penjualan ke pasar dunia untuk minyak sawit (CPO, PKO dan turunannya) mencapai 2,99 juta ton atau yang terbesar sepanjang 2018. India menjadi negara dengan kontribusi pembelian terbesar mencapai 823 ribu ton atau melonjak 26% dari bulan sebelumnya. Jumlah itu juga merupakan volume tertinggi sepanjang sejarah perdagangan minyak sawit Indonesia dengan India.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengungkapkan tingginya permintaan sawit dari India dipicu oleh perselisihan dagangan antara negara tersebut dengan Amerika Serikat (AS).

Selama ini, Negeri Bollywood adalah pasar yang besar bagi produk minyak nabati AS, minyak kedelai. Namun, sejak Juni, India menaikkan tarif bea masuk impor crude and refined products kedelai, bunga matahari, kacang tanah dan rapeseed masing-masing 35% untuk refined products dan 45% untuk crude grades.

Dengan kebijakan proteksionisme itu, pasokan produk minyak nabati dari Negeri Paman Sam pun tersendat.

"Indonesia pun mengambil peluang tersebut untuk mengisi kekosongan minyak nabati di India. Kita pasok dengan minyak sawit yang memang sudah memiliki pasar besar di sana," ujar Mukti melalui keterangan resmi, Selasa (2/10).

Selain India, Pakistan juga membukukan kenaikan permintaan sebesar 7%, disusul negara-negara Afrika sebanyak 19%.

Adapun, dua negara besar yang kini tengah terlibat perang dagang yakni Tiongkok dan AS juga mencatatkan lonjakan pembelian yang sangat signifikan yang tiap-tiap mereka mencapai 26% dan 64%.

Sementara, di sisi lain, Uni Eropa (UE) mencatatkan penurunan impor CPO dan produk turunannya sebesar 10% dan diikuti Bangladesh sebesar 62%.

Penurunan permintaan UE karena masih tingginya stok minyak rapeseed dan minyak bunga matahari di kawasan.

Sementara, Bangladesh mengalami penurunan drastis karena pada bulan sebelumnya telah melakukan impor yang tinggi sehingga stok menumpuk.

Di sisi produksi, sepanjang Agustus, produksi diprediksi mencapai 4,06 juta ton atau turun 5% dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 4,28 juta ton. Penurunan produksi, selain karena faktor iklim dan pola produksi bulanan, juga karena petani tidak memanen dengan maksimal karena harga yang rendah.

"Permintaan pasar global yang tinggi masih belum mampu mengerek harga CPO global. Harga yang rendah malah dimanfaatkan oleh trader untuk membeli sebanyak-banyaknya," ucap Mukti.

Sepanjang Agustus 2018 harga bergerak di kisaran US$ 542.50 – US$ 577.50 per metrik ton, dengan harga rata-rata US$ 557.50 per metrik ton. Ini merupakan harga terendah yang dibukukan sejak Januari 2016 lalu.

Secara tahunan, produksi CPO dan PKO dari Januari-Agustus 2018 mencapai 30,67 juta ton atau tumbuh 19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 25,85 juta ton. (OL-3)