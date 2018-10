Ajak Anak Bermain di Luar Ruang

BANYAK orangtua dinilai kurang dapat memahami persoalan anak era kini. Aktivis pendidikan dan psikolog anak Seto Mulyadi mengungkapkan, sekitar 70% orangtua muda kurang memahami cara mendidik anak 'zaman now'. Selain itu, 60% orangtua hanya mengutamakan prestasi akademik anak.

"Karena orangtua masih berpegangan pada pendidikan masa lalu. Sementara anak-anak 'zaman now' terpapar perkembangan kemajuan dan teknologi yang deras. Maka kita para orangtua mesti bijak menghadapi situasi ini," kata laki-laki yang akrab disapa Kak Seto itu pada seminar Membesarkan Anak Zaman Now: Gadget vs Engklek, yang diselenggarakan Podomoro Park di Podomoro Pavilion Bandung, Jawa Barat, Minggu (30/9).

Kak Seto mengingatkan, kemajuan teknologi saat ini, khususnya gawai, turut memengaruhi kecenderungan anak-anak dalam bermain, belajar, bahkan dalam berinteraksi sosial. "Para orangtua muda perlu mengajak anaknya beraktivitas di luar ruangan ketimbang menghabiskan waktu seharian menggunakan gawai."