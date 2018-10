1836: Darwin Kembali ke Inggris

NATURALIS terkenal ini kembali ke Falmouth, Inggris, dengan menumpang Kapal HMS Beagle. Dengan itu, ia mengakhiri ekspedisi survei lima tahun di Atlantik Selatan dan Samudra Pasifik.

Ia mengunjungi beragam tempat, seperti Brasil, Kepulauan Galapagos, dan Selandia Baru, serta memperoleh pengetahuan mendalam tentang flora, fauna, dan geologi tempat-tempat tersebut.

Informasi tak ternilai itu menjadi sumber pengembangan teori evolusi Darwin, yang dituangkan dalam karya ilmiahnya pada 1859 dengan judul The Origin of Species by Means of Natural Selection. Teori Darwin mengargumentasikan betapa pelbagai organisme secara gradual berevolusi melalui sebuah proses yang dinamainya seleksi alam.

Dalam seleksi alam organisme dengan variasi genetika yang cocok dengan lingkungannya cenderung memiliki peluang memperoleh keturunan yang lebih besar ketimbang mereka yang hanya memiliki sedikit. Orign of Species Darwin merupakan susunan signifikan pertama tentang teori evolusi.

Ia disambut dengan ketertarikan yang besar dalam dunia pengetahuan, tetapi kerap menuai kritik dari pemimpin agama karena dianggap kontradiktif dalam hal penciptaan manusia pertama.

Namun, sampai saat ini baru teori evolusi yang bisa menjelaskan dengan ilmiah asal mula manusia, meskipun teori itu masih terkendala dengan adanya missing link dalam sejarah manusia.