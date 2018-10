Anies Akan Segera Umumkan Nama Baru OK Otrip

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengganti nama dari salah satu program unggulannya, OK Otrip. Namun, nama baru OK Otrip belum diputuskan.

Pergantian nama ini juga ditandai dengan berakhirnya masa uji coba OK Otrip yang telah berlangsung selama sembilan bulan. Mulai 1 Oktober ini, OK Otrip memasuki masa implementasi. Nantinya program integrasi moda transportasi unggulan Anies dan mantan Wakil Gubernur Sandiaga Uno itu tidak lagi disebut OK Otrip.

"Insya Allah dalam waktu dekat kita akan umumkan penamaannya dan nama baru ini Insya Allah akan mencerminkan sebuah sistem transportasi terintegrasi di Jakarta," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (1/10).

OK Otrip merupakan kepanjangan dari One Karcis One Trip. Konsep awalnya, dengan OK Otrip pengguna bisa menggunakan Transjakarta dan angkutan kota kemana saja hanya dengan tarif maksimal Rp5000 untuk satu perjalanan dari titik awal keberangkatan hingga destinasi akhir. Program OK Otrip turut disampaikan Anies-Sandi ketika debat calon Gubernur dan Wakil Gubernur saat Pilkada DKI 2017 lalu.

Anies berharap nama baru OK Otrip menggambarkan integrasi transportasi umum di Jakarta secara menyeluruh, termasuk mencakup Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), bus medium di dalam satu sistem. Selama masa uji coba, OK Otrip hanya identik pada integrasi Transjakarta dengan angkutan kota (angkot).

"Kemarin kita gunakan itu (nama OK Otrip) sebagai eksperimen. Kita ingin sebuah nama, tapi belum ketemu. Sudah ada beberapa lagi dipertimbangkan. Kita ingin sebuah nama yang memiliki makna integrasi karena seperti Transjakarta, langsung tau ini transportasi Jakarta," tambah dia.

Uji coba OK Otrip berjalan sejak 15 Januari hingga 30 September 2018. Mulanya, uji coba direncanakan hanya selama tiga bulan. Namun pada praktiknya sampai sembilan bulan setelah diperpanjang hingga empat kali.

Ada enam operator yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Transjakarta untuk implementasi OK Otrip, yakni Budi Luhur, Koperasi Wahana Kalpika (KWK), Puskop AU Halim Perdana Kusuma, PT Lestarisurya Gemapersada, Purimas Jaya, dan PT Kencana Sakti Transport. Ada 483 armada yang telah bergabung dengan OK Otrip melayani 33 rute.(OL-6)