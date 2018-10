BPS Nilai Inflasi Masih Terkendali

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahun kalender mulai Januari hingga September 2018 sebesar 1,94%. Sementara itu, inflasi tahunan yang dihitung sejak September 2017 hingga September 2018 sebesar 2,88%.

Melihat angka tersebut, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kecuk Suhariyanto mengatakan inflasi masih terkendali.

"Inflasi pada tahun ini terkendali," kata Kecuk di Kantor BPS, Jakarta, Senin (1/10).

Tingkat inflasi pada September 2018 yang sebesar 2,88% (yoy) lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi pada September 2017 sebesar 3,72% (yoy).

"Kita harapkan inflasi terkendali, sehingga target 3,5% dapat terpenuhi," imbuhnya.

Secara terpisah, Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto mengatakan berhasil atau tidaknya pemerintah dalam menjaga tingkat inflasi bukan hanya dilihat dari angka saja, melainkan juga dari tingkat pertumbuhan ekonominya.

"Apakah berhasil atau nggak, kalau ekonomi bisa tumbuh tinggi dan di saat yang sama inflasi bisa terkendali, itu titik dari keberhasilan. Kita pertumbuhan ekonominya stagnan di sekitar 5% terus," tuturnya.

Kendati demikian, ia mengatakan tingkat inflasi sebesar 2,88% memang rendah lantaran angkanya masih berada di bawah dobel digit. Ia pun memprediksi tingkat inflasi hingga akhir tahun masih akan rendah, yakni di kisaran 3,15%.

"Yang harus lebih dicermati oleh pemerintah adalah inflasi volatile food, angkanya masih lebih tinggi dibanding jenis inflasi yang lain. Bagaimana agar inflasi volatile food ini lebih rendah, terutama bahan pangan," pungkasnya.(OL-6)