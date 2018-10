Night School Puncaki Box Office

BOX office pekan ini dikuasai film baru yakni Night School, setelah film bergenre komedi yang dibintangi Kevin Hart itu mengumpulkan pendapatan sebesar US$28 juta (sekitar Rp417,5 miliar). Hal itu dilansir Boxofficemojo, Senin (1/10).

Di peringkat kedua ada film animasi terbaru Smallfoot. Film produksi Warner Bros itu mengumpulkan pendapatan sebesar US$23,02 juta (sekitar Rp343,1 miliar).

Posisi ketiga ditempati The House With A Clock In Its Walls yang turun dari peringkat pertama pada pekan lalu.

Film yang dibintangi Jack Black ini meraup pendapatan pekan keduanya sebesar US$12,51 juta (sekitar Rp186,4 miliar).

Peringkat keempat diisi A Simple Favor, yang turun dua peringkat dari posisi kedua pada pekan lalu.

Film ini mengumpulkan pendapatan pekan ketiganya sebesar US$6,6 juta (sekitar Rp98,37 miliar).

Posisi kelima ada The Nun yang turun dari posisi ketiga pada pekan lalu. Film yang menjadi prekuel asal-usul setan Valak ini meraih pendapatan pekan keempatnya sebesar US$5,43 juta (sekitar Rp81,01 miliar). (OL-2)