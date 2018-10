Kenaikan Suku Bunga Belum Obati Tekanan Rupiah

PERGERAKAN tertekan masih terjadi pada rupiah yang belum juga merespon kenaikan suku bunga kebijakan Bank Indonesia 7 Day Reverse Repo Rate sebanyak 25 bps.

"Pola yang sama kembali terjadi dimana pasca dinaikannya tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia, tidak banyak berimbas pada rupiah," ujar analis Asosiasi Analis Efek Indonesia Reza Priyambada, Senin (1/10).

Rupiah pada perdagangan, Senin (1/10), dibuka pada 14.896 per dolar AS merujuk pada RTI. Sementara itu pada Bloomberg terpantau pembukaan rupiah sempat menguat di 14.897,8 dari penutupan pekan lalu pada 14.902,5 per dolar AS.

Di sisi lain, pergerakan dolar AS menguat seiring dengan melemahnya laju Euro pasca adanya sentimen negatif dari Italia. Dikabarkan Italia meningkatkan perkiraan defisit anggarannya sehingga memberikan kekhawatiran akan kondisi anggaran negara tersebut.

Tidak hanya itu, pelaku pasar melihat belum usainya perang pengenaan tarif impor dagang antara AS dan Tiongkok membuat permintaan akan mata uang safe haven masih meningkat sehingga memperkuat laju dolar AS. Penguatan itu juga didukung kenaikan sejumlah data-data ekonomi AS.

"Di perkirakan rupiah akan bergerak di kisaran 14.936-14.920," ungkapnya.

Secara tren pergerakannya masih cenderung mendatar dan bahkan berpotensi kembali melemah jika tidak ada sentimen positif yang dapat direspon dengan baik

"Diharapkan rili data-data ekonomi di awal pekan mampu memberikan sentimen positif pada rupiah serta mampu mengimbangi sejumlah sentimen yang memperkuat laju dolar," tutup Reza. (OL-3)