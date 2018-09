Elon Musk Mundur sebagai Ketua Dewan Direksi Tesla

CEO perusahaan pembuat mobil elektrik asal Amerika Serikat (AS), Tesla Inc, Elon Musk, akan mengundurkan diri sebagai ketua Dewan Direksi Tesla. Musk dan Tesla juga akan membayar denda sebesar US$40 juta kepada Securities and Exchange Commission AS (SEC).

Dikutip dari Xinhua, Minggu (30/9), SEC mengatakan Musk, yang akan tetap menjadi CEO Tesla, setuju menyelesaikan tuduhan penipuan terhadap sekuritas yang diajukan terhadapnya minggu lalu.

Regulator sekuritas AS juga mengajukan tuntutan terhadap Tesla karena gagal untuk memiliki kontrol pengungkapan dan prosedur yang berkaitan dengan cuitan Musk pada Agustus yang mempertimbangkan untuk menjadikan Tesla sebagai perusahaan tertutup dengan harga saham sebesar US$1.420 per saham.

Dalam pengaduan SEC, regulator sekuritas AS mengatakan Musk membuat harga saham Tesla naik karena informasi yang menyesatkan itu.

"Pernyataannya tentang kemungkinan transaksi tidak memiliki dasar yang memadai yang menyesatkan serta menyebabkan gangguan pasar yang signifikan karena cicitan Musk menyebabkan harga saham Tesla melonjak lebih dari 6% pada 7 Agustus," kata SEC.

Posisi Musk akan digantikan ketua independen setelah pengunduran dirinya. Tesla kemudian akan menunjuk total dua direktur independen baru untuk dewannya, serta membentuk komite baru dari direktur independen dan menempatkan kontrol dan prosedur tambahan untuk mengawasi komunikasi Musk.

Musk dan Tesla akan membayar US$20 juta dalam denda masing-masing dan jumlah total US$40 juta akan didistribusikan kepada para investor yang dirugikan di bawah proses yang disetujui pengadilan.

Steven Peikin, co-director dari Divisi Penegakan SEC, mengatakan resolusi tersebut dimaksudkan untuk mencegah gangguan pasar lebih lanjut dan membahayakan pemegang saham Tesla. (Medcom/OL-2)