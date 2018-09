Harga Bahan Pangan di Klaten Stabil

HARGA bahan kebutuhan pokok masih stabil di pasar tradisional Klaten, Jawa Tengah. Bahkan, komoditas daging ayam dan telur cenderung turun sejak sepekan lalu.

Pantauan Media Indonesia di Pasar Induk Klaten, Minggu (30/9), harga beras kualitas medium jenis IR-64 Rp10 ribu dan Mentik Wangi Rp11.500 per kilogram (kg).

"Saat ini, harga beras stabil. Ketersediaan di pasar pun aman. Karena, pasokan lancar dari penggilingan," kata salah satu pedagang beras, Sumiyati, 62.

Harga cabai juga stabil, untuk cabai rawit Rp20 ribu per kg, cabai teropong Rp20 ribu per kg, dan cabai keriting Rp23 ribu per kg. Sementara, bawang merah Rp20 ribu dan bawang putih Rp20 ribu per kg.

Di pasar tradisional tersebut, harga daging sapi kualitas I Rp120 ribu dan kualitas II Rp90 ribu per kg.

"Daging sapi stabil, Pak!" ujar salah satu pedagang daging, Sukarjo, 55.

Sedangkan, harga daging ayam dan telur turun. Saat ini, daging ayam Rp26 ribu atau turun dari Rp34 ribu, dan telur yang semula Rp22 ribu menjadi Rp18.500 per kg.

Salah satu pedagang, Slamet, 55, mengatakan harga daging ayam dan telur turun sejak sepekan lalu. Hal itu karena harga kulakan di peternak ayam juga turun.

Sekretaris Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Klaten, Supriyanto, membenarkan harga kebutuhan pangan stabil saat ini, bahkan cenderung turun seperti daging ayam dan telur.

"Memang dari hasil monitoring perkembangan harga kebutuhan pokok yang kami lakukan tidak ada kenaikan harga alias stabil," kata dia di kantornya, Jumat (28/9).(OL-6)