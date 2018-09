Tiga Gedung di Jakarta akan Terkoneksi Langsung Stasiun MRT

TIGA gedung di Jakarta akan terkoneksi langsung dengan stasiun Mass Rapid Transit (MRT) yang ada di sekitarnya. Tiga gedung itu yakni Blok M Plaza terkoneksi dengan stasiun Blok M, Gedung UOB terkoneksi stasiun Dukuh Atas, dan Gedung Indonesia One terkoneksi stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Direktur Operasional PT MRT Jakarta Agung Wicaksono menjelaskan interkoneksi dibangun dengan skema jalur atas (elevated) dan jalur terowongan (underground). Pembangunan interkoneksi merupakan kewajiban MRT Jakarta yang telah melakukan pembangunan di area tersebut.

"Blok M plaza itu elevated. Sudah dibangun sedang dalam proses. Memang dari awal (Blok M Plaza) sangat mengharapkan (adanya interkoneksi) karena saat pembangunan MRT, ketiganya terdampak," kata Agung beberapa waktu lalu di Jakarta.

Sementara, Gedung UOB terkoneksi stasiun Dukuh Atas dengan bentuk bawah tanah. Serupa, interkoneksi bawah tanah juga dibangun untuk menyambung stasiun Bundaran HI dengan Gedung Indonesia One yang letaknya di lahan eks EX Mall.

"Itu juga sudah dibangun karena jadi kewajiban membangun interkoneksi," ujar Agung,

MRT Jakarta ditargetkan beroperasi Maret 2019. Hampir seluruh rangkaian kereta sudah tiba dari Jepang. Empat set kereta terakhir akan tiba di Pelabuhan Tanjung Priok bulan November.

Adapun, proses konstruksi keseluruhan mencapai 96,53% dengan rincian seksi jalur layang sebesar 95,36% dan seksi jalur bawah tanah 97,71%. Saat ini kereta pertama tengah dilakukan uji coba persinyalan di jalur utama.(OL-6)