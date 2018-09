Perayaan 25 Tahun The Cranberries, Iosa Dirilis

THE Cranberries memberi satu kejutan manis. Sebuah lagu lama yang belum sempat dirilis akhirnya dilepas dalam perayaan 25 tahun The Cranberries.

Perayaan 25 tahun The Cranberries diadakan pada Oktober nanti. The Cranberries merilis edisi kotak khusus berisi karya musik mereka sejak menelurkan album debut Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?.

Lagu iosa masih dinyanyikan oleh vokalis Dolores O'Riordan di Irlandia. iosa awalnya direkam hanya dalam bahasa asli Irlandia. iosa diterjemahkan sebagai Jesus dan terinspirasi dari lagu Katolik.

Rencana awal set kotak khusus Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? dirilis pada Maret 2018. Namun, setelah kabar kematian Dolores pada Januari, kotak ini dirilis 19 Oktober 2018.

Dolores ditemukan tidak sadarkan diri di kamar hotel di London, 15 Januari 2018 akibat keracunan alkohol.

Kendati Dolores telah tiada, The Cranberries tetap melanjutkan perjalanan karier bermusik mereka.

"Dolores akan selamanya abadi dalam musiknya. Untuk melihat seberapa besar dampak positif yang dia berikan pada hidup orang banyak telah menjadi sumber penghiburan besar bagi kita. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar atas pesan-pesan dan dukungan berkelanjutan selama masa sulit ini," tulis The Cranberries dalam sebuah pernyataan resmi.