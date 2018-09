Avril kembali Lagi

SETELAH lama tidak terdengar Avril Lavigne resmi kembali ke dunia tarik suara. Pada Kamis (27/9) penyanyi asal Kanada itu tampil pertama kali di acara Jimmy Kimmel Live!, Avril memperlihatkan video musik terbarunya dari single Head Above Water.

Dalam video itu menunjukkan keindahan alam yang didominasi pemandangan tebing dan laut.

"Saya sangat bersemangat akan album ini dan video pertama saya yang menceritakan tentang kisah saya," ujar Avril kepada penggemarnya di Instagram.

Head Above Water menjadi lagu pertamanya setelah absen tiga tahun. Baru-baru ini Avril mengaku berjuang melawan penyakit lyme sejak 2015.

Single pertama dari album keenam Avril sarat dengan permainan piano, senar, synths, dan drum. Liriknya pun sarat dengan harapan dan keyakinan melawan penyakit dan kekuatan suaranya saat bernyanyi.

Harapan itu dituangkan dalam lirik, seperti God keep my head above water, i lose my breath at the bottom, come rescue me, i'll be waiting, i'm too young to fall asleep.

Avril mengungkapkan lagu itu terinspirasi dari malam ketika ia pikir akan meninggal. "Saya telah ikhlas bila saya akan meninggal. Ibu saya tidur di sebelah saya di kasur dan memegang saya. Saya merasa seperti tanggal. Saya berdoa, Tuhan tolong bantu saya menjaga kepala saya di udara. Saat itu inspirasi dari lagu ini dimulai. Lirik membanjiri pikiran saya saat itu," ujar pernyataan dari Avril.