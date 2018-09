Garap Fitur Pembayaran Pajak, Bank DKI Raih Award

BANK DKI mengembangkan aplikasi fitur pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk para wajib pajak di DKI Jakarta.

"Penerapan aplikasi nontunai tersebut memperoleh penghargaan sebagai The Best Bank in Digital Services dari majalah Tempo dalam acara Indonesia Banking Award 2018," ungkap Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Priagung Suprapto, di Jakarta, kemarin.

Melalui aplikasi yang dinamai JakOne Mobile tersebut, kata Priagung, wajib pajak hanya perlu memasukkan nomor polisi kendaraan yang akan dibayar.

"Selanjutnya, mereka dapat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan rincian jumlah nominal PKB yang tertera," kata dia seperti dikutip dari Antara, kemarin.

Sebagai tambahan, jelas dia, wajib pajak juga bisa melakukan pembayaran PKB melalui fitur scan to pay pada QR Code yang tersedia di kasir pembayaran Samsat DKI Jakarta melalui JakOne Mobile.

Pembayaran PKB juga dapat dilakukan melalui mesin ATM dan EDC Bank DKI.

Priagung menambahkan pihaknya terus mendorong kemudahan layanan perbankan digital dengan menciptakan produk perbankan kepada nasabah yang tersegmentasi.

Pada nasabah perorangan, aplikasi yang dipakai merupakan gabungan mobile banking dan mobile wallet yang dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi kebutuhan sehari-hari pada toko yang bekerja sama dengan bank BUMD ini.

Selain itu, produk uang elektronik berbasis kartu, yaitu JakCard sebagai alat pembayaran dengan menggunakan teknologi maju. Sementara untuk korporasi dan instansi, Bank DKI menyediakan aplikasi Cash Management System (CMS) yang berbasis internet untuk memonitor transaksi keuangan secara realtime dan daring.

Indonesia Banking Award merupakan ajang penghargaan yang digelar sejak 2008 bekerja sama dengan Indonesia Banking School.

Penghargaan ini diberikan kepada sektor perbankan yang memiliki kinerja keuangan, produk dan layanan terbaik, serta memiliki prospek bisnis dan memiliki konsistensi dalam menghadapi tantangan ekonomi dan moneter.