HARGA daging ayam dan telur anjlok di Pasar Induk Klaten, Jawa Tengah. Pada saat bersamaan para pedagang mengeluhkan penjualan sepi sejak tiga hari terakhir. Pantauan di pasar tradisional, kemarin, harga daging ayam rata-rata Rp26.000 per kilogram (kg) dan telur Rp18.500 per kg.

Jika mengacu pada ketentuan harga pemerintah yang ditetapkan Kementerian Perdagangan, harga di tingkat konsumen itu merosot. Kemendag menetapkan harga ayam di peternak Rp18 ribu-Rp20 ribu per kg, dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen Rp34 ribu per kg. Untuk telur di peternak, harga batas bawah Rp18 ribu dan batas atas Rp20 ribu per kg. Harga di pedagang Rp23 ribu per kg.

Namun, sejak tiga hari terakhir harga komoditas daging ayam dan telur di tingkat konsumen jauh lebih murah dari acuan harga pemerintah. “Daging ayam murah, Pak! Karena harga di peternak turun,” kata Menik, pedagang di Pasar Induk Klaten. Meski demikian, pedagang belum juga diuntungkan lantaran penjualan sepi. (JS/N-1)