Tekanan Inflasi Sampai Akhir 2018 akan Lebih Rendah dari 3,5%

BANK Indonesia meyakinkan bahwa inflasi sampai akhir tahun akan berada di bawah dari titik tengah sasaran 3,5%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan setelah deflasi pada Agustus, September pun diprediksi ada deflasi. Pantauan BI pada dua minggu pertama September, tercatat deflasi 0,04%. Maka dia yakin sepanjang 2018 tekanan inflasi tetap rendah.

"Kamintidak melihat adanya dampak exchange rate pass throug terhadap inflasi. Karena pertumbuhan ekonomi atau permintaan domestik meski meningkat,namun masih di bawah output potensialnya," ujar Perry di Jakarta, Kamis (27/9).

Menurut Perry, hal itu membuat tekanan inflasi dari sisi permintaan rendah. Kedua, bahwa ekpektasi inflasi tetap terjaga rendah. Ini sejalan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia.

"Tingkat depresiasi rupiah masih relatif terjaga," tambahnya.

Depresiasi nilai tukar rupiah masih di antara negara-negara peers (memiliki kriteria perekonomian mirip Indonesia). Agustus tercatat depresiasi rupiah sebesar 1,05%. Tekanan rupiah pun terbatas pada September. Secara year to date kurs sampai 26 September, depresiasi 8,97% dan ditutup pada 14.905 per dolar AS.

"Depresiasinya lebih dangkal daripada India, Afrika Selatan, Brasil dan Turki," ulasnya.

Para pengusaha dari survei mereka, lanjut Perry, sedikit yang mengancam akan kenaikan harga barang. Mereka memilih mengurangi dan meningkatkan efisiensi produksi.

"Sehingga perkiraan inflasi cenderung di bawah titik 3,5%," tuturnya.

Indeks Harga Konsumen (IHK) Agustus 2018 tercatat deflasi 0,05% (mtm), setelah Juli terjadi inflasi 0,28% (mtm). Terkendalinya inflasi terutama bersumber dari volatile food dan administered prices, serta ditopang melambatnya inflasi inti.

"Dengan perkembangan tersebut, inflasi Agustus secara tahunan mencatat 3,2% (Yoy) dari bulan sebelumnya 3,18% (yoy)," tukas Perry. (OL-3)