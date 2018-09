Gim Ponsel Attack on Titan Terbaru Dirilis Akhir Tahun Ini

DENA mengumumkan bahwa sedang memproduksi gim ponsel dari anime Attack on Titan yang akan dirilis pada musim dingin tahun ini.

Teaser gim itu dalam situs DeNa mencantumkan kata taktik di alamat webnya.

Situs game tersebut menampilkan gambar dari Colossal Titan dan beragam karakter penting lainnya dari anime serta manga karya Hajime Isayama itu.

Nama-nama karakternya muncul di samping gambarnya dan ketika pengunjung meng-klik salah satu karakter itu maka namanya akan muncul.

Sedangkan GameSamba juga memproduksi sebuah gim mobile Attack on Titan untuk platform gawai OS dan Android. Terkait jadwal rilisnya belum diketahui.

Sebelumnya, Funimation pernah mengumumkan game bertema Attack on Titan pada 2016 dan rencana awalnya akan diluncurkan pada akhir tahun tersebut.

Gim ponsel Attack on Titan: The Wings of Counterattack pernah dirilis oleh platform mobile GREE pada 2013.

Sedangkan gim ponsel Attack on Titan: Call for Freedom pernah dirilis via Mobage untuk gawai iOS dan Android pada 2014. (OL-2)