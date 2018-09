Fed Rate Naik, Dolar Menguat Kecuali terhadap Yen dan Franc

FEDERAL Reserve (The Fed) telah menaikkan suku bunga untuk ketiga kalinya tahun ini sebesar 25bp. Dengan demikian suku bunga kebijakan AS berada pada level 2%-2,25%.

Dolar AS menguat terhadap semua mata uang utama setelah keputusan suku bunga the Fed, kecuali untuk yen Jepang (JPY) dan franc Swiss (CHF).

"Alasan dolar AS gagal mempertahankan pergerakan di atas JPY 113 karena investor berharap untuk komentar hawkish jelas dari kursi Fed dan sementara Fed memiliki banyak hal yang baik untuk dikatakan, hanya menyebutkan kemungkinan pemotongan suku bunga membatasi rally," ujar Managing Director Strategi FX untuk BK Manajemen Aset BK Kathy Lien melalui keterangan yang diterima, Kamis (27/9), seperti dikutip melalui Investing.com.

Merujuk pada Bloomberg, nilai tukar Yen Jepang sebesar 112,75 per dolar AS dan nilai tukar franc Swiss (CHF) tetap kuat 0,03% di level 0,965 per dolar AS.

Menurut Powell, jika inflasi mengejutkan ke atas, mereka bisa bergerak lebih cepat tetapi jika ekonomi melambat, mereka mungkin akan menurunkan suku bunga.

"Meskipun risiko pelonggaran sangat minim, karena komentar-komentar ini, langkah hari Rabu tidak dapat digambarkan sebagai kenaikan hawkish (itu juga bukan yang dovish). Ke depan, 113 bisa berubah menjadi double top untuk USD/JPY," tukas Kathy Lien. (OL-3)