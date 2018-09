Kinerja Gemilang, Surveyor Indonesia Bukukan Platinum Trophy

SURVEYOR Indonesia meraih platinum trophy dari Infobank BUMN Award 2018. Penghargaan itu diberikan karena mampu mempertahankan predikat sangat bagus selama 10 tahun berturut-turut. Bahkan kinerja perusahaan pada 2017 berhasil menunjukkan pertumbuhan bisnis yang sangat baik.

"Pencapaian ini sejalan dengan upaya Surveyor Indonesia yang terus membangun kredibilitas yang baik di mata pelanggan dan publik. Kerja keras, profesional, dan menjaga integritas," terang Direktur Utama Surveyor Indonesia Dian M.Noer dalam keterangan resmi, Kamis (27/9)

Menurut dia, Surveyor Indonesia mampu menorehkan sejarah baru pada 2017, dengan pendapatan usaha yang berhasil dibukukan lebih dari Rp1 triliun. Tidak hanya itu, peningkatan laba pun naik 22,5% dibandingkan pencapaian pada 2016.

Ia menjelaskan beberapa langkah perbaikan internal seperti restrukturisasi organisasi, pengembangan teknologi digitalisasi, perbaikan good corporate governance, penguatan human resources serta melakukan penguatan pasar dan pengembangan produk baru untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja.

Surveyor Indonesia juga telah mencanangkan road map transformasi 3.0. mencakup high performance culture, new business development, new operating model, market expansion and acceleration, serta costumer focus dan services excellence.

"Harapannya Surveyor Indonesia memiliki masa depan yang cerah dan bisnis yang berkesinambungan," tutupnya.

Berdasarkan rating Infobank, ada 12 BUMN yang berhasil memperoleh penghargaan Platinum Trophy ini, diantaranya BNI, Mandiri, Biofarma, Semen Indonesia, TWC, dan Angkasa Pura II. Tahun 2017 tercatat ada 61 BUMN yang berhasil meraih predikat sangat bagus berdasarkan rating 119 BUMN Versi Majalah Infobank 2018 dan Surveyor Indonesia tahun ini ada di posisi ke-12. (OL-2)