Dua Seri Gim Castlevania akan Dirilis di Playstation 4

PLAYSTATION mengumumkan dua gim dari serial Castlevania yakni Castlevania Requiem: Symphony of the Night dan Castlevania: Rondo of Blood akan dirilis untuk Playstation 4 pada 26 Oktober 2018.

Dalam keterangan resmi pada Rabu (26/9), kedua gim klasik dari seri Castlevania tersebut akan di-bundling dalam sebuah koleksi berjudul Requiem.

Kedua gim klasik itu juga akan mengalami peningkatan sejumlah fitur, seperti peningkatan resolusi menjadi 4K/1080p, resolusi latar yang diperbarui, opsi rendering yang berbeda, serta didukung trofi yang lengkap.

Selain itu, Requiem juga memungkinkan pemain untuk menggunakan fitur getar DualShock 4, gamepad, dan speaker analog, sehingga pemain dapat mendengar detail suara yang lebih keren.

Castlevania: Symphony of the Night mendapatkan pujian saat pertama kali dirilis. Gim yang memperkenal karakter vampir bernama Alucard itu bahkan dinobatkan sebagai salah satu gim terbaik sepanjang masa karena memperkenalkan elemen RPG dalam gameplay sidescrolling dan beberapa desain level yang luar biasa.

Sedangkan Castlevania: Rondo of Blood merupakan prekuel dari Symphony of the Night yang hanya dirilis di Jepang pada 1993.

Gim yang menghadirkan karakter pemburu vampir Richter Belmont ini dikenal sebagai salah satu gim aksi side-scrolling terbaik pada masanya, karena desain level serta tingkat kesulitannya yang keren. (OL-2)