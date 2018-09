Anji Raih Penghargaan AMI untuk Penyanyi Solo Pria Terbaik

PENYANYI solo Anji menang di kategori artis solo pria pop terbaik. Sedangkan trio Gamaliel, Audrey, Cantika meraih satu Piala AMI untuk kategori grup/kolaborasi R&B terbaik lewat lagu Sailor.

Ini menjadi tahun kemenangan kedua baik bagi GAC maupun Anji. Dalam AMI 2017, GAC memborong tiga piala kategori karya produksi kolaborasi terbaik, kolaborasi pop terbaik, dan karya produksi soundtrack asli terbaik.

Tahun ini, GAC menang dalam kategori berbeda, yaitu R&B lewat singel Sailor rilisan Sony Music. Mereka menyisihkan Aydra & Prince Hussein (Know You Better), Coldiac (Wreck This Journal), Emir Hermono & Rayssa Dynta (Call on You), dan Isyana Sarasvati & Gamaliel (Terpesona).

"Ini award kedua kami, jadi terima kasih semuanya," kata Audrey dalam pidato kemenangan.

Anji meraih Piala AMI pertama pada 2017 untuk kategori artis solo pria pop terbaik lewat singel Bidadari tak Bersayap. Tahun ini, dia menang dalam kategori yang sama lewat Menunggu Kamu, singel rilisan MyMusic Records yang juga menjadi lagu soundtrack film Jelita Secuba.

Anji menyisihkan Adrian Khalif - Flawless/Merona, Afgan - Love Again, Rendy Pandugo - 7 Days, Sal Priadi - Ikat Aku di Tulang Belikatmu, dan Vidi Aldiano - Tak Sejalan.

"Atas nama Anji, ini tahun kedua Anji mendapatkan penghargaan in. Kami dari MyMusic Records mengucapkan terima kasih," kata produser MyMusic dalam pidato kemenangan, mewakili Anji yang tak bisa datang.

Anji lantas mengunggah foto pengumuman pemenang AMI Awards 2018 yang menyebut nama dirinya, disertai dengan judul, "ALHAMDULILLAH. Tahun kedua dengan kategori sama, Artis Solo Pria Pop Terbaik."

Tahun ini, Anugerah Musik Indonesia (AMI) memasuki edisi ke-21 dengan 49 kategori nominasi. Malam seremoni digelar di Ecovention Ancol Jakarta, Rabu malam, 26 September 2018.

Nama lain yang turut memboyong piala dalam ajang bergengsi insan musik Indonesia itu antara lain Sheryl Sheinafia, Rizky Febian, dan Chandra Liow untuk kategori kolaborasi terbaik lewat Sweet Talk. Sebanyak 35 kategori telah diumumkan dalam sesi off-air. (Medcom/OL-2)