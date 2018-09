Sejumlah Tokoh Nasional Raih The Best Legislator Award

SEJUMLAH tokoh politik nasional meraih anugerah legislator terbaik dalam The Best Legislator Award 2019.

Mereka yang mendapat anugerah itu adalah Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, anggota Komisi II DPR Firman Soebagyo dan Sekjen DPP PKB Abdul Kadir Karding.

"Penghargaan diberikan kepada sejumlah anggota legislatif, mulai dari DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi hingga DPR RI. Mereka yang terpilih merupakan para legislator terbaik, yang memiliki rekam jejak yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat, dan pastinya berasal dari daerah pemilihan Jawa Tengah," ujar Haryanto, penanggung jawab acara sekaligus ketua Berlian Organizer, penyelengara acara tersebut di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/9).

Menurut Haryanto, ini merupakan kali kedua ajang penghargaan tersebut digelar. Penghargaan yang sama digelar pada Pemilu 2014. Bamsoet, panggilan akrab Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, yang saat itu masih menjabat anggota Komisi III dan anggota Tim Pengawas Bank Century DPR RI, terpilih sebagai salah satu penerima penghargaan.

Selain nama Bamsoet, Karding dan Firman Soebagyo, terdapat tujuh anggota legislatif terbaik dari DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang terpilih menerima penghargaan The Best Legislator Award.

Dari tingkat DPRD Provinsi Jateng terdapat nama Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi (PDIP), anggota Komisi A DPRD Jateng Irna Setiawati (PDIP), anggota Komisi D Muhammad Ngainirrichard (PPP), serta anggota Komisi E DPRD Jateng Yudi Indras Wiendarto (Gerindra).

Untuk DPRD kabupaten/kota terdapat nama Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi (PDIP), Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang Umi Surotud Diniyah (PAN), serta anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Budiharto (NasDem).

Selain penghargaan The Best Legislator Award yang diberikan kepada caleg petahana, penghargaan juga diberikan kepada caleg pendatang baru berupa The Next Legislator Award 2019. Penerima penghargaan tersebut, yakni pengusaha/pengamat migas yang juga dosen Universitas Pertahanan Donny Yusgiantoro (NasDem), pelaku pariwisata dan CEO Lorin Group Purwanto (Partai Berkarya), serta pedangdut Kristina Iswandari (NasDem). Ketiganya sama-sama bertarung memperebutkan kursi DPR RI. Mereka merupakan caleg pendatang baru yang dinilai berprestasi dalam karier masing-masing.

Penghargaan akan digelar Jumat (12/10) mendatang di Poncowati Ballroom Patra Convention Hotel Jl Sisingamangaraja, Semarang, mulai pukul 19.00 WIB. Pembukaan malam penganugerahan akan dihadiri ratusan undangan dari beragam kalangan dan akan diisi hiburan musik dan ikrar kesepakatan pemilu damai. (O-2)