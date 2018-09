Kemendag Tetapkan Batas Acuan untuk Jaga Harga Telur dan Ayam

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga batas bawah sebesar Rp18 ribu dan batas atas Rp20 ribu untuk komoditas telur per kilogram (kg) di tingkat peternakan. Sementara, di tingkat konsumen harga acuan penjualan ditetapkan Rp23 ribu per kg.

Regulasi itu sekaligus merevisi kebijakan sebelumnya yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2018. Pada aturan terdahulu, untuk telur, harga batas bawah ditetapkan Rp17 ribu per kg dan batas atas Rp19 ribu per kg. Adapun, di tingkat konsumen hanya Rp22 ribu per kg.

Tidak hanya telur, Kemendag juga merevisi harga acuan ayam di tingkat peternak dari Rp17.000-Rp19.000 per kg menjadi Rp18.000-Rp20.000 per kg. Sementara harga di konsumen ditetapkan Rp34.000 per kg.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan perubahan itu dilakukan seiring merosotnya harga telur ayam di level peternak.

Berdasarkan data Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia, harga telur di peternak saat ini sudah mencapai Rp16 ribu per kg. Padahal, harga jagung yang merupakan bahan baku pakan untuk ayam terus melambung tinggi. Hal itu membuat penghitungan antara biaya produksi dan jual tidak sinkron.

"Harga jual telur terus turun. Kalau tidak disikapi, nanti akan menimbulkan persoalan lainnya bagi para peternak telur dan ayam," ujar Enggartiasto di kantornya, Jakarta, Rabu (26/9).

Ia menjelaskan para peternak bahkan sudah siap mengambil langkah untuk memangkas biaya produksi. Jika itu terjadi, maka di masa mendatang, Indonesia akan mengalami kekurangan stok ayam dan telur yang akhirnya berimbas pada kenaikan harga dan memicu inflasi.

"Jadi ini adalah jalan tengah. Kalau harga tidak disesuaikan, akan banyak peternak gulung tikar. Tapi kami juga harus menjaga konsumen dengan memberi harga yang terjangkau," tuturnya.

Ketua Pinsar Petelur Nasional (PPN) Kendal, Jawa Tengah, Suwardi, mengatakan pihaknya sangat terbantu dengan keputusan pemerintah. Dengan demikian, pihaknya tidak perlu khawatir harga akan terus merosot lebih jauh.

Namun, ia juga meminta pemerintah untuk segera menekan harga jagung yang menjadi bahan baku utama pakan ternak. Saat ini, harga jagung melambung hingga melebihi Rp5.000 per kg lantaran persediaan berkurang.

"Di sisi hulu, pemerintah juga harus bisa pastikan ketersediaan jagung dengan harga yang murah demi keberlangsungan peternak," ucapnya.

Adapun, turunnya harga telur saat ini disebabkan permintaan yang berkurang.

"Ini sudah sesuai hukum ekonomi. Ketika permintaan tinggi, harga naik seperti saat puasa dan Lebaran kemarin. Tetapi semua sekarang diatur seharusnya bisa lebih baik," tandasnya.(OL-6)