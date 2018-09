Jakarta Fashion Week kembali berkolaborasi dengan Senayan City

Jakarta Fashion Week ke-11 akan berlangsung di Senayan City tanggal 20-26 Oktober 2018 di The hall, Lantai 8, Senayan City. JFW 2019 akan menampilkan koleksi spring/summer 2019 dari label lokal maupun internasional.



Didukung Make Over sebagai Official Makeup Partner dan L'Oréal Professionnel sebagai Official Hairdo Partner, JFW akan menjadi pekan mode tahunan terbesar dan paling berpengaruh di Asia Tenggara. Berbeda dari tahun sebelumnya, L'Oréal Professionnel mengadakan audisi untuk para hairstylist yang akan mendukung JFW 2019 dan ada 50 hairstylist yang terpilih. Di samping itu, tampilan makeup yang akan ditunjukan adalah bold dan edgy, dengan pilihan ragam warna yang intens disesuaikan konsep makeup "Beauty Beyond Rules".



JFW 2019 akan dimeriahkan 2.500 koleksi terbaru karya 180 desainer, yang terdiri dari pakaian ready-to-wear, modest wear, haute couture, dan aksesoris. Beberapa nama yang sudah tidak asing juga terlibat, seperti Anne Avantie, Amot Syamsurimuda, Barli Asmara, Didiet Maulana, Hengky Kawilarang, Jenahara, Danjyo Hiyoji, dan Rama Dauhan.



"Mulai audisi model melalui JFW Model Search di empat kota disertai Fashionlink Market, juga Ramadhan Fashion Festival, serta road show untuk Lomba Perancang Aksesori dan Lomba Perancang Mode Meswear", ungkwp Lenni Tedja, Direktur Jakarta Fashion Week.



Sebagai platform penggerak industri mode Indonesia, Jakarta Fashion Week memberikan arahan bagi penggiat mode dan menyediakan arena prestisius untuk unjuk talenta serta kreativitas dunia fashion dalam negeri. (*/M-3)