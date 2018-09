Korea Festival 2018 Kembali Digelar

Demam K-Pop belum surut sejak penampilan Super Junior di penutupan Asian Games 2018. Kini penggemar Korea akan dimanjakan dengan Korea Festival 2018 (K-Festival). Festival bertemakan A Great Journey To Enjoy Korea akan berlangsung selama Oktober di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia. Beragam program kebudayaan Korea mulai dari K-Food, K-Contents, K-Performance, hingga K-Exhibition akan dihadirkan.

Duta Besar Republik Korea Kim Chang Beom mengatakan, Festival Korea tahun ini merupakan yang terbesar dengan banyaknya konten dan kegiatan.

"Festival ini ditujukan untuk para pencinta Korea di Indonesia. Beragam kuliner, acara tradisional, konser K-Pop, dan sebagainya akan digelar di sini. Semua acara menarik dan seru untuk dinikmati para Korean Wave di Indonesia," ujar Dubes Republik Korea Kim Chang Beom.

K-Festival 2018 digelar Kedutaan Besar Republik Korea di Indonesia, Korean Cultural Center (KCC), Korea Tourism Organization (KTO), Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT), Korea Creative Content Agency (KOCCA), dan Korea International Trade Association (KITA) serta didukung Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Republik Indonesia.

K-Festival akan diawali penyelenggaraan peringatan National Day and Armed Forces Day of the Republic Korea di The Westin Jakarta. "Kami menyiapkan banyak acara selain K-Performance. Kami menunggu partisipasi dari anda semua pada acara yang kami selenggarakan," terang Direktur KCC Chun Youngpoung.

Salah satu program menarik K-Festival 2018 berupa Paspor Korea Festival 2018. Paspor tersebut merupakan buku panduan K-Festival sekaligus berfungsi sebagai buku untuk mengumpulkan stempel. Stempel bisa diperoleh di meja KCC yang ada di acara-acara yang tertera dalam buku panduan.

"Kami menunggu banyak partisipasi untuk mendapat stempel di paspor yang telah kami siapkan," tambah Chun Youngpoung.

Bagi yang dapat mengumpulkan minimal 6 stempel dari 6 acara berbeda, dapat mengikuti undian dengan hadiah utama tiket pulang pergi Jakarta- Korea untuk 2 orang pemenang.

Direktur KCC juga merekomendasikan opera tradisional Korea berjudul Bom-Bom (Spring-spring) & Arirang Nanjanggu. Opera Bom-Bom itu dipertunjukan pertama kali pada 1999 ini bercerita tentang Tuan Oh yang kerap memanfaatkan calon menantunya dengan mengiminginya pernikahan dengan anak perempuannya. Ia menunda-nunda pernikahan putri bungsunya karena merasa tidak bisa melanjutkan pekerjaan bertani setelah pernikahannya. Lalu, Gilbo yang marah bersama dengan Soon-i menantang Tuan Oh.

Direktur Korean Cultural Center Chun Youngpoung menuturkan opera Bom-bom adalah karya Korea yang bisa dibanggakan ke seluruh dunia. Di dalamnya terkandung kesusastraan Korea, gaya musik barat, dan unsur-unsur tradisional lainnya. Semua bertemu dan membentuk seni pertunjukan yang apik.

"Bom Bom ini merupakan opera kreatif, saya ingin mengundang karena di Indonesia belum banyak opera," tambah Chun Youngpoung.

Beberapa acara yang disediakan di Festival Korea ini antara lain aneka kuliner Korea yang digelar di UMN Tangerang, ragam temu bisnis para perusahaan hiburan, kosmetik, festival film, animasi, dan penampilan spesial dari para artis K-Pop serta para seniman dari Korea.

"Kami ingin lebih banyak orang Indonesia menikmati event kita dan lebih mengenal budaya Korea," pungkas Chun Youngpoung.(M-3

Catat yuk Jadwal K- Festival



K-Food

K-Food Campus Festival

3-4 Oktober 2018 di UMN, BSD Serpong

Korean Feast

4-14 Oktober di Hotel Westin

Cooking Performance for Korean Traditional Food

28 Oktober2018 di Korean Cultural Center

Cooking Performance for Korean Palace Food

29 Oktober 2018 di Hotel Gran Melia

===============

K-CONTENT

K-Content Expo

4-7 Oktober di Mall Kota Kasablanka

K-POP Concert

6 Oktober di Kasablanka Hall

Korea-lndonesia Film Festival

18-21 Oktober di CGV Cinemas Jakarta-Palembang-Yogyakarta-Makassar

ASEAN-Korea Cultural Night

19 Oktober di CGV Pacific Place

Korean Cultural Art Association Festival

8-14 Oktober di Lippo Mall Kemang

K-Beauty Premium Roadshow

9 Oktober di Sheraton Grand Hotel



=======================

K-PERFORMANCE

Korean Traditional Opera "BOM BOM (Spring Spring) & Arirang Nanjanggut"

3 Oktober di Balai Kartini Jakarta

6 Oktober di Batam Best Western Hotel

Tales of Mother Land

13-14 Oktober di Lippo Mall Kemang

Seoul Institute of the Arts "NONDA NONDA NONDA"

11-12 Oktober Sultan Hotel

13-14 Oktober di Lippo Mall Kemang

Watch a GOOD Performance

27 Oktober di Ciputra Artpreneur Theater



===============

K-EXHIBITION

Korean Modern Art Exhibition

1-31 Oktober di Jakarta History Museum

Korean Fortune Pouch Exhibition by Lee Jong-Hyo

8-14 Oktober di Lippo Mall Kemang

Korean Folk Painting Exhibition

19-22 Oktober di Korean Cultural Center

Korean Traditional Handicrafts Exhibition

26-31 Oktober di Korean Cultural Center