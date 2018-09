GT Radial Champiro SX Antar Haridarma Manoppo Rebut Juara ISSOM

KEMENANGAN pentolan Toyota Team Indonesia (TTI) Haridarma Manoppo dan melesatnya rekan setim Haridarma, Demas Agil, di posisi ketiga Kejurnas ITCC 1600 Max ISSOM di Sirkuit Internasional Sentul, Bogor, Jawa Barat, akhir pekan lalu membuat dua podium juara sekaligus digenggam para pembalap TTI yang gemilang berkat support ban GT Radial Champiro SX.

Head of Marketing PT Gajah Tunggal Tbk Leonard Gozali dan Head Of Proving Ground and Motorsport PT Gajah Tunggal Tbk Franck Lochi pun hadir langsung di tengah panasnya balapan guna menyaksikan bagaimana peningkatan kemampuan ketiga pembalap TTI yang di-support langsung ban GT Radial Champiro SX.

"Kenyataannya kehadiran Franck Lochi memang sangat membawa dampak lebih untuk prestasi pembalap. Kami pun ikut bangga melihat pembalap kami bisa juara (Haridarma) diikuti Demas Agil di posisi ketiga dan Alinka Hardianti menempati posisi kelima. Dari segi ban, tahun ini, kami sudah dua kali melakukan improvement pada ban GT Radial Champiro SX," kata Leonard kepada media, Rabu (26/9).

Ia juga sama sekali tidak menampik kehadiran Franck Lochi menjadi advisor dari sisi teknis ban membuat para pembalap GT Radial Haridarma, Demas dan Alinka bisa terus mempertahankan prestasi juara dan podium mereka.

"Semoga ini bisa terus ditingkatkan hingga seri berikut di BSD City Oktober mendatang hingga seri pamungkas pada November nanti," tutup Leonard.

Tidak heran kalau tim TTI yang di-support ban GT Radial ini sudah punya tabungan lebih dibanding pembalap ISSOM kelas Kejurnas yang lain Ya, Haridarma benar-benar menunjukkan kelasnya saat mengejar rival beratnya Alvin Bahar yang sudah memimpin sekitar empat lap.



Haridarma mampu menyalip Alvin dengan sempurna hingga menutup balapan dengan finis di posisi pertama diikuti Alvin. Pembalap TTI lain, Demas juga finis di posisi ketiga dan satu lagi andalan TTI, pembalap cantik Alinka Hardianti finis di posisi kelima. (OL-2)