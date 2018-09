Wapres Dorong Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Indonesia-AS

DI sela rangkaian Sidang Majelis Umum pbb ke-73, Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan PERTEMUAN bilateral dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Mike Pence di Hotel Lotte New York Palace, Madison Ave, New York, Selasa (25/9) waktu setempat.

Kepada awak media, Wapres mengatakan pertemuan tersebut membicarakan hubungan baik kedua negara tetap terjaga.

“Karena tahun depan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika, ujarnya.

Di usia tersebut, Wapres JK berharap ada peningkatan hubungan bilateral Indonesia dan AS khususnya peningkatan kerja sama ekonomi bidang perdagangan.

“Kita sebenarnya punya kesempatan dalam perang dagang ini,” ucapnya.

Dalam pertemuan itu, Wapres juga mengutarakan keinginannya agar Indonesia diberikan kesempatan untuk meningkatkan perdagangan kedua negara.

“Karena Indonesia tidak ada persoalan. Itu kita perbaiki, meningkatkan hubungan-hubungan seperti itu,” ujarnya.

Masalah politik, Korea, Myanmar, dan Afganistan juga turut disinggung dalam pembicaraan. Mike Pance, tutur Wapres JK, menginginkan Indonesia yang mayoritas penduduknya beraga Islam, harus dapat memainkan peran lebih baik lagi di kancah internasional.

“Indonesia sebagai negara Islam yang besar, sangat penting. Dia setuju bahwa Indonesia harus punya peran itu,” terangnya.

Pertemuan dengan Wakil Presiden AS itu berlangsung selama kurang lebih 30 menit, dimulai dari pukul 15.00 waktu setempat. (RO/OL-2).