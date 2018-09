Industri Kreatif Muncul Dari Rumah

PENDIRI Tokopedia William Tanuwijaya mengungkapkan industri kreatif Indonesia sejatinya tumbuh dari rumah. Menurut dia, sejak Tokopedia didirikan sembilan tahun lalu sudah ada 30 juta industri rumahan yang bertumbuh di situs tersebut.

William pun menegaskan peran Tokopedia untuk fokus mendorong pertumbuhan industri-industri kreatif lokal.

"Awalnya hanya ada empat juta industri berskala UKM (usaha kecil dan menengah) yang ada di Tokopedia saat awal berdiri. Saat ini peningkatan bisa 300% hingga 30 juta industri. Menurut saya industri lokal mampu bersaing dengan pemain global asal memang kita bisa beri kesempatan," terangnya, di Jakarta, Selasa (25/9), dalam konferensi pers kesiapan penyelenggaraan The World Conference on Creative Economy (WCCE).

William menyatakan perusahaannya pun maju karena keberadaan orang–orang kreatif yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga dan mahasiswa. ”Generasi muda inilah yang akan membangun kreativitas, melalui brand–brand besar yang mereka ciptakan,” ujarnya.

Ia menyebut dorongan dari Tokopedia untuk menumbuhkan UKM lokal ialah menutup diri dari UKM atau industri besar milik negara lain.

"Kami memang hanya fokus pada pemain lokal atau tidak cross border. Yang bisa menjual barang melalui Tokopedia ya hanya industri lokal yang berdomisili di Indonesia dan memiliki rekening bank yang ada di Indonesia. Dengan itulah pemain-pemain luar tidak bisa masuk," terangnya.

WCCE akan digelar di Nusa Dua, Bali, pada 6-8 November 2018. Ajang konferensi itu bakal menarik antara lain dengan tampilnya John Howkins sebagai pembicara. John Howkins adalah tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah 'ekonomi kreatif' dalam bukunya berjudul The Creative Economy: How People Make Money from Ideas, yang terbit pada 2001.

Pembicara lain yang juga bakal tampil yaitu produser film dan teater dari Nigeria, Bolanle Austen-Peters dan CEO China Film Corporation , Le Kexi. Adapun pembicara dari Indonesia di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani serta pendiri dan pemilik Tokopedia William Tanuwijaya.

Rencananya The Walt Disney Company juga akan hadir di WCCE di Nusa Dua. Perusahaan hiburan dari Amerika Serikat itu akan memanfaatkan momen WCCE untuk merayakan ulang tahun Mickey Mouse yang ke-90.

Ekonomi kreatif di Indonesia telah berkembang cukup pesat. Pada 2015 ekonomi kreatif menyumbang Rp852 triliun atau 7,38% dari produk domestik bruto (PDB). Lalu, pada 2016 ekonomi kreatif menyumbang PDB sebesar Rp922,58 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 13,47%. Sepanjang 2017 sektor tersebut menyumbang PDB sebesar Rp990 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 17,4%.

Tahun ini industri itu diproyeksikan menyumbang PDB sebesar Rp1.041 triliun sekaligus menyerap tenaga kerja sebanyak 18,2%. (A-2)