UNS Cari Solusi Kecukupan Pangan di Lahan Sempit

UNIVERSITAS Sebelas Maret (UNS), Kota Surakarta, Jawa Tengah, mendorong para peneliti untuk melakukan riset pengembangan padi hibrida.

Ketersediaan benih varietas unggul dengan masa tanam pendek dan memiliki produktivitas tinggi merupakan keniscayaan untuk menjawab tantangan kecukupan pangan di masa depan.

"Laju pertumbuhan penduduk yang sedemikian cepat dan belum diimbangi oleh daya dukung pangan fungsional menjadi kekhawatiran bersama saat ini," kata Wakil Rektor I UNS, Sutarno di Kota Surakarta, Selasa (25/9).

Indonesia memiliki modal dasar yang kuat, terutama keberagaman plasma nuftah. Sumber daya manusia juga cukup memadai, hanya saja dalam hal teknologi masih tertinggal.

Tantangan lainnya adalah jumlah lahan produktif yang terus berkurang. Inilah yang harus dicarikan solusinya oleh dosen peneliti.

Salah satu riset yang masih terus disempurnakan peneliti UNS ialah pengembangan padi hitam. Dekan fakultas pertanian Bambang Pujiasmanto mengatakan riset itu telah memasuki tahap lima.

"Umur tanam sudah bisa dikurangi, begitu pula tingginya. Mudah-mudahan akhir tahun kalau tidak ada halangan sudah uji lapangan," ungkap Bambang.

Sebagai upaya memotivasi dan menambah wawasan dosen peneliti, UNS kemarin menggelar The 2nd International Conference on Food Science and Engineering (ICFSE) 2018. Kegiatan tersebut menghadirkan pakar dari tujuh negara.

Antara lain, Jinap Selamat dari Department of Food Science, Universiti Putra Malaysia, Senay Simsek dari Department of Plant Science, North Dakota State University, USA, Jirawat Yongsawatdigul dari School of Food Technology, Suranaree University of Technology, Thailand, dan Jung Samooel dari College of Agriculture and Life Science, Chungnam National University, Korea.

Sutarno berharap, konferensi itu bisa menjadi ajang tukar pemikiran, pengalaman, dan berbagi teknologi terkait rekayasa proses. (A-2)