BBM 1 Harga Telah Salurkan 69.172 Kilo Liter

PROGRAM Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 Harga sejak 2017 sudah membentuk 82 lembaga penyalur di wilayah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) di seluruh Indonesia. Lewat program ini telah mendistribusikan BBM sebanyak 69.172 kilo liter (kl).

"Kami pastikan penyaluran BBM akan aman untuk program BBM Satu Harga," tegas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Gedung Kementerian ESDM Jakarta, Selasa (25/9).

Menurut dia, distribusi BBM melalui program yang masuk kebijakan pemerataan ekonomi ini berjalan lancar.

Berdasarkan laporan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), PT Pertamina dan PT AKR Corporindo selaku lembaga penyalur BBM Satu Harga telah menyalurkan BBM sebanyak 69.172 kl hingga 19 September 2018.

Dari jumlah volume tersebut, lanjut dia, sebesar 44.324 kl merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) atau yang dikenal dengan premium. Sementara, Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) atau solar sudah dikonsumsi masyarakat sebesar 24.848 kl.

"Pemerintah memproyeksikan volume kebutuhan BBM hingga 2019 untuk menjalankan program ini sebesar 568 kl per hari atau 207 ribu kl per tahun, yaitu 186 kl per hari untuk solar dan 382 kl/hari untuk premium," paparnya.

Menurut dia, program ini jika dihitung per tahun membutuhkan 68 ribu kl untuk jenis jenis solar dan 139 ribu kl jenis premium.

"Proyeksi ini berdasarkan pada kebutuhan BBM yang akan disalurkan oleh 160 lembaga penyalur di seluruh Indonesia," tutupnya.

BBM satu harga merupakan kebijakan Pemerintah dalam menyeragamkan harga jual resmi BBM sebesar Rp6.450 per liter premium dan Rp5.150 per liter solar di beberapa daerah pelosok Indonesia.

Kebijakan ini mengikuti pencabutan subsidi BBM dan pemberian penugasan kepada Pertamina dan badan usaha swasta untuk menyalurkan BBM ke daerah terpencil melalui pembangunan SPBU di tempat tersebut dan mengatur penyalurannya secara rutin baik melalui darat, laut, maupun udara. (OL-2)