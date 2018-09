Wapres Belanja Buku di Markas PBB

WAKIL Presiden M Jusuf Kalla selalu menyempatkan diri berbelanja buku di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat, saat menghadiri sidang umum PBB. Begitu pula saat menghadiri sidang umum PBB ke-73.

Di sela-sela KTT Perdamaian Dunia guna memperingati ulang tahun ke-100 Nelson Mandela yang digelar PBB di New York, Senin (24/9), Kalla mengunjungi toko buku yang berada di lantai bawah markas besar organisasi dunia tersebut.

Sejumlah buku dibeli Wapres. Buku karya Jason Hickel berjudul "The Divide Global Inequality from Conquest to Free Markets" juga masuk keranjang belanjanya.

Belanja buku merupakan kebiasaan Wapres untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru. Melalui buku, JK menjelajahi pemikiran terbaru yang muncul di dunia.

"Kalau tidak baca buku kita akan dikuliahi orang, kita ketinggalan," katanya.

Untuk itu, Wapres selalu menyempatkan diri untuk membeli buku-buku terbaru setiap bulannya. Waktu senggang pagi dan malam hari digunakan untuk membaca buku.

Salah satu tip JK dalam membeli buku adalah melihat tahun pertama kali buku tersebut, untuk memastikan kebaruan informasi yang di bawa.

"Beli buku itu lihat tahun terbitnya dulu," katanya. (OL-2)