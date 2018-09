Kemkominfo Minta Platform Medsos Mencabut Video Penganiayaan Jakmania

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) telah memerintahkan kepada seluruh platform media sosial--Youtube, Instagram, Twitter, dan Facebook--untuk mencabut video yang menampilkan aksi penganiayaan yang dilakukan sekelompok pendukung Persib Bandung terhadap seorang pendukung Persija (Jakmania). Hal itu karena konten tersebut dianggap sensitif.

"Sehubungan dengan beredarnya video yang menampilkan suasana kerusuhan sekelompok supporter Persib terhadap supporter Persija di sejumlah platform media sosial, Kementerian Kominfo meminta platform medsos untuk segera bertindak men-take down video tersebut agar tidak makin menyebar di kalangan netizen Indonesia," ungkap Kemenkominfo dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Selasa (25/9).

Permintaan pencabutan itu telah dikeluarkan Kemenkominfo sejak Senin (24/9) pukul 14.00 WIB.

"Biasanya akan membutuhkan beberapa jam bagi platform media sosial untuk mengeksekusi setiap permintaan take down konten dari Kementerian Kominfo. Jika konten yg diajukan tersebut juga melanggar ketentuan internal/komunitas platform, makin cepat konten tersebut di-take down," kata keterangan resmi yang dirilis Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu itu.

Kemenkominfo, lanjut Ferdinandus, mengimbau warganet Indonesia untuk tidak ikut-ikutan menyebar video tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.

"Jika sudah terlanjut menerima kiriman video tersebut, jangan lagi mem-forward kepada orang lain," pinta Kemenkominfo. (RO/OL-2)