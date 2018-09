Dubes AS Dukung Divestasi Saham Freeport

DUTA Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr mendukung kebijakan Presiden Indonesia Joko Widodo terkait dengan divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51%.

Donovan menjelaskan apa yang dikehendaki Presiden Joko Widodo mengenai divestasi perusahaan AS itu merupakan solusi yang saling menguntungkan semua pihak, termasuk pemilik saham Freeport.

“Presiden Joko Widodo telah menyerukan solusi yang saling menguntungkan bagi masyarakat Papua, masyarakat Indonesia, dan pemilik saham Freeport, dan saya sangat setuju dengan seruan tersebut,” ungkap Donovan dalam kunjungannya di Timika, Kabupaten Mimika, Papu Senin (24/9).

Seperti dikutip dari Antara, Donovan mengatakan banyak perusahaan di AS yang tertarik berinvestasi di Indonesia secara keseluruhan ataupun di Papua secara khusus.

Namun, hal tersebut juga bergantung pada pemerintah Indonesia yang bisa menciptakan lingkungan yang baik sehingga perusahaan-perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai.

Selain itu, kepastian kontrak bagi perusahaan-perusahaan asal AS di Indonesia harus konsisten dan ­diatur dengan adil. Jika ada perubahan, lakukan dengan cara yang transparan.

“Kalau pemerintah Indonesia bertindak adil pada perusahaan-perusahaan AS yang sudah ada di sini (Indonesia), tentu banyak perusahaan AS lainnya yang turut berinvestasi di sini. Perusahaan-perusahaan AS di Indonesia saat ini menentukan apakah perusahaan lain datang atau tidak,” ujar Donovan.

Sebelumnya, Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Susigit berharap proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia oleh PT Inalum segera rampung akhir bulan ini.

Menurut dia, masih ada beberapa kesepakatan yang harus diselesaikan sebelum akhirnya akusisi 51% saham bisa diambil alih setelah penan­datanganan head of agreement (HoA) oleh pemerintah dan CEO Freeport McMoran Richard D Adkerson pada Juli lalu. Tahapan yang perlu disepakati ialah amendemen perpanjangan. (Cah/E-3)